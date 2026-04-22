Alle legale Nederlandse bookmakers hebben de komende wedstrijd tussen FC Den Bosch en ADO Den Haag uit hun aanbod gehaald. De belangrijkste reden voor deze ingreep is dat de thuisploeg er sportief voordeel bij heeft om het duel te verliezen.

De situatie draait volledig om de verdeling van de tickets voor de nacompetitie in de laatste speelronde. FC Den Bosch bezet momenteel de negende plaats en is afhankelijk van de eindstand in de vierde periode.

Wanneer Vitesse er niet in slaagt om die laatste periodetitel te veroveren, schuift het startbewijs voor de play-offs automatisch door naar de hoogstgeklasseerde ploeg op de reguliere ranglijst zonder ticket. Omdat koploper ADO Den Haag de belangrijkste concurrent is van Vitesse in die periodestand, vergroot een nederlaag van FC Den Bosch tegen de Hagenaars de eigen kansen op promotievoetbal aanzienlijk. Alleen Willem II zou dan uit moeten winnen van FC Dordrecht, zodat Vitesse in de periodestand sowieso op plek drie blijft.

TOTO en andere aanbieders vrezen voor ongewenste discussies

Legale bookmakers in Nederland hebben besloten om FC Den Bosch - ADO Den Haag uit hun aanbod te halen. “TOTO biedt weddenschappen op de wedstrijd FC Den Bosch-ADO Den Haag uit voorzorg niet meer aan”, zo stelt TOTO-woordvoerder Tonny Dijkhuizen tegenover CasinoNieuws.nl.

“Op dit moment zijn er geen signalen van afwijkende wedpatronen, maar we willen voorkomen dat weddenschappen op dit duel op een later moment mogelijk onderwerp van discussie worden”, aldus de zegsman. Hij wijst erop dat de sportieve belangen door de situatie op de ranglijst volledig zijn veranderd.

De actie van TOTO staat niet op zichzelf binnen de gereguleerde Nederlandse markt. Inmiddels hebben alle achttien legale gokplatforms in Nederland besloten om het duel in Stadion De Vliert offline te halen. Grote partijen zoals bet365, Jacks, Starcasino en Holland Casino bieden de wedstrijd eveneens niet meer aan.

Zo zag de quotering bij FC Den Bosch - ADO eruit

Voordat de weddenschappen massaal werden teruggetrokken, zagen bookmakers de quoteringen voor een uitzege van ADO Den Haag al flink kelderen van 1,80 naar een niveau tussen de 1,20 en 1,30.

Voor tegenstander ADO Den Haag staat er vrijdagavond overigens niets meer op het spel wat betreft de ranglijst. De ploeg van trainer Robin Peter kroonde zich eerder deze maand al definitief tot kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. Die zekerheid werd opvallend genoeg verkregen nadat concurrent SC Cambuur met 1-1 gelijkspeelde tegen ditzelfde FC Den Bosch.