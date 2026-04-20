Fortuna Düsseldorf is na een nieuwe nederlaag afgezakt naar de zeventiende plaats in de 2. Bundesliga, wat de druk op sportief directeur Sven Mislintat aanzienlijk vergroot. De Duitse traditieclub verloor zaterdag met 2-0 op bezoek bij 1. FC Magdeburg, waardoor directe degradatie naar het derde niveau een reëel scenario is geworden voor de formatie uit Noordrijn-Westfalen.

Mislintat, die in december werd aangesteld om de sportieve koers te herstellen, greep onlangs nog hard in bij de club. De voormalig bestuurder van Ajax verscheurde het contract van technisch directeur Christian Weber en zette trainer Markus Anfang op straat. Als vervanger werd Alexander Ende gepresenteerd, die overkwam van SC Preußen Münster en tekende tot medio 2028. Zijn debuut op de bank tegen Magdeburg liep echter uit op een grote teleurstelling, waardoor Düsseldorf met 31 punten onder de rode streep staat in de 2. Bundesliga.

De nederlaag tegen Magdeburg was alweer de vijfde verliespartij op rij voor de club uit Düsseldorf. Mislintat was na afloop duidelijk in zijn bewoordingen tegenover de Rheinische Post. "Excuses helpen nooit, dat doen alleen analyses", aldus de sportief directeur, die zag dat zijn ploeg al na ruim een kwartier tegen een 2-0 achterstand aankeek. "Het mentale aspect kan meespelen. We hebben een extreem goede trainingsweek gehad met een duidelijk wedstrijdplan. Dan gaat het erom dat je de eerste minuten goed doorkomt, anders is alles wat je een week hebt opgebouwd meteen weer weg", zo stelde hij vast na de pijnlijke nederlaag.

Voor Düsseldorf resteren er nog vier wedstrijden om het vege lijf te redden in de 2. Bundesliga. Aanstaande vrijdag wacht in de eigen Merkur Spiel-Arena het thuisduel met SG Dynamo Dresden, waarna nog ontmoetingen met koploper FC Schalke 04, SV Elversberg en SpVgg Greuther Fürth op het programma staan. Een degradatie zou ook grote gevolgen hebben voor de Nederlandse enclave bij de club, bestaande uit Jordy de Wijs, Jordi Paulina en Anouar El Azzouzi.

Daarnaast is de sportieve crisis slecht nieuws voor Steven van der Sloot. De jonge verdediger van ADO staat in principe voor een transfer naar de Duitse laagvlieger, maar daar zit een addertje onder het gras. Mocht Düsseldorf daadwerkelijk afdalen naar de 3. Liga, gaat deze transfer niet door.