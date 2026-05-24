'Nieuwe dreun voor Sven Mislintat: derde (!) ontslag in drie jaar tijd'

Sven Mislintat is voor de derde keer in drie jaar tijd ontslagen, zo melden Duitse media. Na zijn korte - maar niet minder geruchtmakende - dienstverbanden bij Ajax en Borussia Dortmund zou ook bij Fortuna Düsseldorf, dat zaterdag degradeerde uit de 2.Bundeslilga, razendsnel op straat zijn gezet.

De 53-jarige Mislintat was pas sinds december 2025 als sportief directeur werkzaam bij Fortuna Düsseldorf, een roemruchte club die in 2020 voor het laatst uitkwam was in de Bundesliga. Of het door Mislintat komt is niet te bewijzen, maar de club maakte na zijn aanstelling een vrije val door op de ranglijst. Zaterdag werd op de slotdag van het seizoen verloren van Greuther Fürth (3-0), waardoor de club eindigt op de zeventiende plaats en daarmee degradeert naar het derde Duitse profniveau.

Het Duitse Sky meldt dat Fortuna direct na de degradatie heeft besloten om per direct te breken met Mislintat. Het medium noemt dat 'verrassend', omdat de directeur zich eerder deze week nog strijdbaar uitliet over zijn toekomst. "Ik ben niet iemand die wegloopt bij degradatie, integendeel. Dan ben ik juist extra aanwezig", sprak Mislintat toen.

Voor Mislintat zou het alweer het derde ontslag in drie jaar betekenen. In september 2023 werd de Duitser al na vier maanden op straat gezet door Ajax, waar hij in korte tijd meer dan 100 miljoen euro uitgaf aan de komst van twaalf spelers - waarvan de overgrote meerderheid niet zou slagen in Amsterdam. Ook de aanstelling van Maurice Steijn als trainer bleek achteraf geen gelukkig besluit van Mislintat. Daar kwam nog eens een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de transfer van Borna Sosa overheen. Ajax besloot de samenwerking uiteindelijk wegens 'een gebrek aan draagvlak' te beëindigen.

In mei 2024, een dik halfjaar na zijn vertrek uit Amsterdam, ging Mislintat aan de slag bij Borussia Dortmund - waar hij eerder jarenlang succesvol had gewerkt als scout. Zijn tweede periode in Dortmund verliep echter een stuk minder rooskleurig; in februari 2025 werd de samenwerking beëindigd na een conflict achter de schermen.