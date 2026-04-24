Woensdag werd het aanstaande vertrek van algemeen directeur Dennis te Kloese bij Feyenoord gemeld. Inmiddels is ook zijn nieuwe bestemming definitief duidelijk: Te Kloese gaat volgens Mexicaanse media aan de slag als sportief directeur van CF Monterrey.

Dat meldt journalist César Luis Merlo. Hoewel Te Kloese woensdag nog ontkende dat hij een akkoord zou hebben bereikt met een Mexicaanse club, stelt Merlo dat de deal rond is. Te Kloese zou overeenstemming hebben bereikt met CF Monterrey om daar de sportieve koers te gaan bepalen.

Artikel gaat verder onder video

Het is voor Te Kloese geen onbekende omgeving. De huidige directeur van Feyenoord komt vaak in Mexico, mede omdat hij getrouwd is met een Mexicaanse vrouw. Daarnaast was hij eerder al actief bij Chivas Guadalajara, Tigres en de nationale voetbalbond.

Nu wacht een uitdaging bij Monterrey, dat op het moment van schrijven op een elfde plek staat in de Mexicaanse competitie. Bij de club staat onder meer Anthony Martial, oud-speler van Manchester United, onder contract.