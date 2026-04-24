Live voetbal

Dennis te Kloese is akkoord met nieuwe club en keert terug in Mexico

24 april 2026, 07:41   Bijgewerkt: 07:46
Feyenoord-directeur Dennis te Kloese
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Woensdag werd het aanstaande vertrek van algemeen directeur Dennis te Kloese bij Feyenoord gemeld. Inmiddels is ook zijn nieuwe bestemming definitief duidelijk: Te Kloese gaat volgens Mexicaanse media aan de slag als sportief directeur van CF Monterrey.

Dat meldt journalist César Luis Merlo. Hoewel Te Kloese woensdag nog ontkende dat hij een akkoord zou hebben bereikt met een Mexicaanse club, stelt Merlo dat de deal rond is. Te Kloese zou overeenstemming hebben bereikt met CF Monterrey om daar de sportieve koers te gaan bepalen.

Artikel gaat verder onder video

Het is voor Te Kloese geen onbekende omgeving. De huidige directeur van Feyenoord komt vaak in Mexico, mede omdat hij getrouwd is met een Mexicaanse vrouw. Daarnaast was hij eerder al actief bij Chivas Guadalajara, Tigres en de nationale voetbalbond.

Nu wacht een uitdaging bij Monterrey, dat op het moment van schrijven op een elfde plek staat in de Mexicaanse competitie. Bij de club staat onder meer Anthony Martial, oud-speler van Manchester United, onder contract.

➡️ Lees meer Feyenoord

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws