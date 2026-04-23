Live voetbal

‘Te Kloese serieus in beeld voor terugkeer naar Mexico’

23 april 2026, 08:33
Feyenoord-directeur Dennis te Kloese voor de kaart van Mexico
Foto: © Imago / Realtimes
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Dennis te Kloese staat voor een terugkeer naar Mexico, zo stelt de Mexicaanse tak van Marca. De krant schrijft dat het de verwachting is dat de algemeen- en technisch directeur van Feyenoord de nieuwe technisch directeur wordt van Monterrey.

Te Kloese staat momenteel onder flinke druk bij Feyenoord. De directeur stelde in de afgelopen twee seizoenen met Brian Priske en Robin van Persie twee trainers aan die de verwachtingen niet waarmaakten. Daarnaast is ook zijn aankoopbeleid niet geweldig gebleken. Waar Luciano Valente een schot in de roos bleek, kan dat over topaankopen Sem Steijn en Gonçalo Borges zeker (nog) niet worden gezegd. Daarnaast haalde Te Kloese geen serieuze vervanger voor Igor Paixão, die afgelopen zomer voor zo’n dertig miljoen euro naar Olympique Marseille vertrok.

Artikel gaat verder onder video

Een deel van de supporters van Feyenoord ziet de bestuurder, die een dubbelfunctie vervult, dan ook liever vandaag dan morgen vertrekken uit De Kuip. Volgens het Mexicaanse Marca bestaat de kans dat dit op korte termijn gaat gebeuren. Te Kloese is volgens de krant namelijk de voornaamste kandidaat om technisch directeur te worden bij Monterrey. De geplaagde Mexicaanse topclub staat momenteel slechts elfde in de Liga MX.

Mocht Te Kloese daadwerkelijk de overstap maken naar Monterrey, keert hij terug op vertrouwd terrein. De bestuurder was eerder namelijk in verschillende rollen werkzaam bij Chivas, Tigres en de Mexicaanse voetbalbond. Daardoor heeft hij een flink netwerk opgebouwd in het land dat komende zomer een van de organisatoren is van het WK.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vriendje Stokvis
1.858 Reacties
580 Dagen lid
8.922 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat zou goed nieuws zijn voor Feyenoord. En neem van Persie ook gelijk mee.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws