Dennis te Kloese staat voor een terugkeer naar Mexico, zo stelt de Mexicaanse tak van Marca. De krant schrijft dat het de verwachting is dat de algemeen- en technisch directeur van Feyenoord de nieuwe technisch directeur wordt van Monterrey.

Te Kloese staat momenteel onder flinke druk bij Feyenoord. De directeur stelde in de afgelopen twee seizoenen met Brian Priske en Robin van Persie twee trainers aan die de verwachtingen niet waarmaakten. Daarnaast is ook zijn aankoopbeleid niet geweldig gebleken. Waar Luciano Valente een schot in de roos bleek, kan dat over topaankopen Sem Steijn en Gonçalo Borges zeker (nog) niet worden gezegd. Daarnaast haalde Te Kloese geen serieuze vervanger voor Igor Paixão, die afgelopen zomer voor zo’n dertig miljoen euro naar Olympique Marseille vertrok.

Een deel van de supporters van Feyenoord ziet de bestuurder, die een dubbelfunctie vervult, dan ook liever vandaag dan morgen vertrekken uit De Kuip. Volgens het Mexicaanse Marca bestaat de kans dat dit op korte termijn gaat gebeuren. Te Kloese is volgens de krant namelijk de voornaamste kandidaat om technisch directeur te worden bij Monterrey. De geplaagde Mexicaanse topclub staat momenteel slechts elfde in de Liga MX.

Mocht Te Kloese daadwerkelijk de overstap maken naar Monterrey, keert hij terug op vertrouwd terrein. De bestuurder was eerder namelijk in verschillende rollen werkzaam bij Chivas, Tigres en de Mexicaanse voetbalbond. Daardoor heeft hij een flink netwerk opgebouwd in het land dat komende zomer een van de organisatoren is van het WK.