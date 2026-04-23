Paolo Zampolli, een gezant van Donald Trump, heeft aan de FIFA gevraagd om Iran te vervangen door Italië op het komende WK, meldt de Financial Times. De in Milaan geboren zakenman stelt dat Italië het op basis van de vier eerder behaalde wereldtitels verdient om deel te nemen aan de eindronde.

Italië liep in maart voor de derde keer op rij kwalificatie voor het WK mis. De Zuid-Europeanen wisten in de halve finale van de play-offs te winnen van Noord-Ierland, maar kwamen op bezoek bij Bosnië-Herzegovina in de finale niet verder dan een gelijkspel. Strafschoppen moesten vervolgens voor een beslissing zorgen: Bosnië nam de penalty’s beter dan Italië en plaatste zich zodoende voor de eindronde.

Nu heeft Zampolli aan FIFA-voorzitter Gianni Infantino en Amerikaanse president Trump voorgesteld om het ticket van Iran aan Italië te geven. De Verenigde Staten is momenteel in oorlog met het Aziatische land, maar Trump heeft wel al laten weten dat de voetballers welkom zijn. Daarbij plaatste hij wel de kanttekening dat het niet gepast en mogelijk zelfs gevaarlijk is voor Iran om deel te nemen aan het toernooi. Iran is echter ‘gewoon’ van plan om af te reizen naar Noord-Amerika.

Het plan van Zampolli zou een poging zijn om de relatie tussen Trump en Italiaanse premier Giorgia Meloni te repareren. Meloni heeft de acties van Trump de afgelopen maanden steevast verdedigd, maar de publieke aanval van de Amerikaanse president op Paus Leo was voor haar een brug te ver.

Zampolli bevestigt tegenover de Financial Times dat hij het plan om Italië de plek van Iran te laten innemen heeft voorgelegd aan Trump en Infantino. “Ik ben geboren in Italië en het zou een droom zijn om de Azzurri te zien spelen op een WK in de Verenigde Staten”, legt de zakenman uit. “Met vier wereldtitels hebben ze de achtergrond om deelname te verantwoorden.” De FIFA wil niet reageren op het voorstel van Zampolli en wijst op een statement van Infantino van een week geleden, waarin hij aangaf dat Iran ‘zeker’ zal deelnemen.