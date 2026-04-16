FIFA-baas Gianni Infantino heeft alle twijfels weggenomen: Iran is komende zomer gewoon aanwezig op het WK 2026. Ondanks de enorme politieke spanningen en de oorlog met de Verenigde Staten, blijft de voetbalbond bij zijn standpunt. Dat liet de FIFA-voorzitter weten in een interview met de Amerikaanse zender CNBC.

De deelname van Iran was de afgelopen weken het gespreksonderwerp wat de voetbalwereld bezig hield. De Iraanse minister van Sport, Ahmad Donyamali liet eerder nog weten dat het onder de huidige omstandigheden ondenkbaar is dat Iran aan een toernooi in dat land deelneemt. Ook Donald Trump was duidelijk: “Het nationale voetbalteam van Iran is welkom op het WK, maar ik geloof echt niet dat het gepast is dat ze daar zijn, voor hun eigen leven en veiligheid. Bedankt voor uw aandacht voor deze kwestie”, schreef hij.

Infantino wil niks weten van die bezwaren: “Iran komt, dat is zeker.” De FIFA-voorzitter erkent de moeilijkheid van de situatie, maar weigert de politiek te laten winnen. "We hopen natuurlijk dat de situatie tegen die tijd vreedzaam is, dat zou zeker helpen", aldus Infantino. "Maar Iran móét komen. Ze vertegenwoordigen hun volk, ze hebben zich gekwalificeerd en de spelers willen dolgraag spelen."

Infantino vindt dat de FIFA een speciale rol heeft in de wereldpolitiek. "Sport zou buiten de politiek moeten staan. Als er niemand anders is die gelooft in het bouwen en intact houden van bruggen, dan doen wij dat wel." Infantino heeft zelfs de selectie bezocht tijdens hun trainingskamp in het Turkse Antalya. "Ik ben ze gaan opzoeken en het is simpelweg een heel goed team. De spelers hebben aangegeven dat ze er klaar voor zijn."

Op de vraag wanneer het toernooi voor hem geslaagd is, was hij helder: "Een overwinning zou zijn dat we een succesvol WK hebben vanuit veiligheidsoogpunt, dus zonder incidenten. En natuurlijk geweldige wedstrijden en opwinding voor de mensen."