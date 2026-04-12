FCUpdate licht in de aanloop naar het WK 2026 alle deelnemende landen uitgebreid uit. Vandaag is het de beurt aan het meest succesvolle voetballand ter wereld: Brazilië. De Goddelijke Kanaries wachten inmiddels al 24 jaar op een wereldtitel en hopen eindelijk de ban te breken in Noord-Amerika.

Als je aan het WK voetbal denkt, denk je aan Brazilië. Het land was als enige ter wereld op álle 23 edities van het toernooi aanwezig. Met vijf wereldtitels (1958, 1962, 1970, 1994 en 2002) is de ploeg de absolute recordhouder. Vooral het team van 1970, met supersterren als Pelé, Jairzinho en Carlos Alberto, wordt door veel fans gezien als het beste elftal aller tijden. Toch is de laatste wereldtitel alweer een hele tijd geleden. Sinds de winst in 2002 is het wachten op nieuw succes.

De weg naar kwalificatie

De kwalificatie in Zuid-Amerika ging dit keer een stuk lastiger dan we van Brazilië gewend zijn. De ploeg leed pijnlijke nederlagen tegen Uruguay, Colombia en aartsrivaal Argentinië. De Braziliaanse bond besloot in te grijpen en stelde de Italiaan Carlo Ancelotti aan. Hij is daarmee de allereerste buitenlandse bondscoach ooit die Brazilië naar een WK leidt. Met zijn ervaring van onder andere Real Madrid bracht hij de rust en tactiek terug. Door belangrijke overwinningen op Paraguay (1-0) en Chili (3-0) eindigde de ploeg uiteindelijk als vijfde. Dat was ruim voldoende voor een rechtstreeks WK-ticket.

Programma WK 2026

Het doel van bondscoach Carlo Ancelotti en zijn mannen is helder: de groepsfase gebruiken om in topvorm te raken voor de knock-outfase. Alles draait om het bereiken van de grote finale in New York op 19 juli 2026.

14 juni – 0:00 uur: Brazilië – Marokko in New Jersey

20 juni – 02:30 uur: Brazilië – Haïti in Philadelphia

25 juni – 0:00 uur: Schotland – Brazilië in Miami

Terugblik van vorige WK'S

Het laatste WK in Qatar (2022) eindigde in een grote teleurstelling. Na een goede groepsfase en een wervelende zege op Zuid-Korea, ging het in de kwartfinale mis. Kroatië was na strafschoppen te sterk. Deze vroege aftocht paste in een pijnlijk rijtje: sinds de laatste titel in 2002 kwam de Seleção namelijk maar één keer voorbij de kwartfinales (in 2014, de beruchte 1-7 tegen Duitsland). In de rijke historie kende Brazilië vooral triomfen, zoals de doorbraak van de 17-jarige Pelé in 1958 en de fabelachtige ploeg van 2002 met Ronaldo, Rivaldo en Ronaldinho. Toch is het contrast groot: van de onverslaanbare grootmacht uit de vorige eeuw naar een ploeg die nu al bijna een kwart eeuw hunkert naar de zesde wereldtitel.

Hoewel Neymar de topscorer aller tijden is voor het nationale elftal, blijft Ronaldo Luís Nazário de Lima de koning van de Braziliaanse WK-doelpunten. Met 15 treffers op het wereldtoneel is hij de absolute nummer één van zijn land. Naast de vele titels kent Brazilië ook mooie momenten die de sport hebben gevormd, zoals de winnende goal van de 17-jarige Pelé in de finale van 1958 en de legendarische redding van de Engelse keeper Gordon Banks op een kopbal van diezelfde Pelé in 1970.

Grootste overwinning

De allergrootste zege van Brazilië op een WK vond plaats in 1950. In eigen land werd Zweden met maar liefst 7-1 van de mat geveegd. Hoewel dat toernooi voor Brazilië uiteindelijk eindigde in een pijnlijk verlies in de finale tegen Uruguay, blijft die 7-1 de boeken ingaan als hun meest dominante overwinning ooit op een wereldkampioenschap.

Bekende namen

De selectie van Ancelotti barst van het talent, waarbij de focus vooral ligt op de aanvalslinie van Real Madrid. Vinícius Júnior is momenteel de absolute uithangbord van de ploeg. Daarnaast is het uitkijken naar het supertalent Endrick, die in Noord-Amerika zijn eerste echte grote stempel op een WK wil drukken. Achterin beschikt Brazilië ook over een grote naam: Gabriel Magalhães. De centrale verdediger van Arsenal wordt momenteel gezien als een van de beste verdedigers ter wereld.

Zijn ze de favoriet?

Brazilië is zeker een grote kanshebber, maar wordt momenteel gezien als de vijfde favoriet voor de eindzege. Volgens de bookmakers staan Spanje, Frankrijk, Argentinië en Engeland hoger op de lijst. Toch hopen de Brazilianen na 24 jaar weer op een wereldtitel.