Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan gastland Verenigde Staten, waar de druk richting het thuis-WK hoger is dan ooit.

Voor de Verenigde Staten is het WK 2026 hét moment om definitief door te breken als voetbalnatie. Het land investeert al jaren in de sport, ziet steeds meer spelers doorbreken in Europa en krijgt nu het perfecte podium om die ontwikkeling te verzilveren.

Pochettino moet ploeg naar nieuw niveau tillen

De leiding is in handen van Mauricio Pochettino. De Argentijn werd aangesteld om van de Verenigde Staten een ploeg te maken die niet alleen fysiek en energiek is, maar ook volwassen genoeg om op WK-niveau wedstrijden te controleren.

Onder zijn leiding is meer structuur en tactische discipline zichtbaar, maar de opdracht blijft groot: presteren op het moment dat het moet, in een thuisland waar de verwachtingen maximaal zijn.

Programma WK 2026: gastland meteen onder druk

De Verenigde Staten zijn ingedeeld in een groep waarin het op papier favoriet is om door te gaan, maar de verschillen klein zijn. Vooral Turkije geldt als gevaarlijke tegenstander met veel Europese ervaring in de selectie.

Speelschema Verenigde Staten (Groep D):

12 juni - 3:00 uur: Verenigde Staten - Paraguay in Los Angeles

19 juni - 21:00 uur: Verenigde Staten - Australië in Seattle

25 juni - 4:00 uur: Turkije - Verenigde Staten in Los Angeles

WK-historie: groei zichtbaar, maar top ontbreekt nog

De Verenigde Staten zijn inmiddels een vaste waarde op het WK, maar een echte doorbraak bleef tot dusver uit. Het beste resultaat kwam in 2002, toen de ploeg de kwartfinale bereikte na zeges op onder meer Portugal en Mexico. Het blijft tot op heden het beste resultaat uit de Amerikaanse WK-geschiedenis.

Toch ligt het historisch beste resultaat zelfs nog verder terug: in 1930 eindigde de VS als derde op het allereerste WK ooit.

In recentere toernooien groeide het land gestaag. In 2010 won de VS zelfs de groep boven Engeland, terwijl in 2014 opnieuw de knock-outfase werd gehaald. In 2018 ontbrak het land volledig en in 2022 strandde de ploeg in de achtste finale, na een nederlaag tegen Nederland.

De rode draad: de VS is competitief, maar slaagt er nog niet in om structureel door te stoten naar de absolute wereldtop.

Bekende namen bij de VS

De Verenigde Staten beschikken over een generatie die vaak wordt omschreven als de ‘gouden lichting’, met een groot deel van de selectie actief in Europese topcompetities.

Het gezicht van het team is Christian Pulisic. De aanvaller van AC Milan is al jaren de creatieve leider en belangrijkste man in de aanval. In vorm is hij de speler die wedstrijden kan openbreken en op het hoogste niveau het verschil kan maken.

Daarnaast is Weston McKennie uitgegroeid tot een van de dragende krachten. De middenvelder van Juventus brengt energie, duelkracht en diepgang en wordt binnen de ploeg gezien als een speler die juist in grote wedstrijden opstaat.

Voorin beschikt de VS over meerdere opties. Folarin Balogun (AS Monaco) en Ricardo Pepi (PSV) gelden als de belangrijkste spitsen. Vooral Pepi heeft een duidelijke link met Nederland: hij brak door bij FC Groningen en ontwikkelde zich via PSV tot international.

Ook Sergiño Dest en Malik Tillman hebben een Eredivisie-verleden. Dest, die via Ajax doorbrak en nu bij PSV speelt, zorgt vanaf de flank voor aanvallende impulsen. Tillman groeide in Eindhoven uit tot een creatieve middenvelder met veel dreiging in de eindfase.

Op de flanken is Timothy Weah een belangrijke pion. De aanvaller van Olympique Marseille wordt door bondscoach Pochettino bovendien flexibel ingezet, soms zelfs als wingback.

Achterin is Antonee Robinson een van de meest stabiele krachten. De linksback van Fulham werd in 2024 nog uitgeroepen tot Amerikaans Speler van het Jaar en geldt als een vaste waarde op Premier League-niveau.

De kracht van deze selectie zit in de combinatie van fysieke intensiteit en steeds meer Europese ervaring. De kwaliteit is aanwezig, nu moet het er op het WK eindelijk uitkomen.

Kan de VS eindelijk doorbreken?

Het WK op eigen bodem biedt de Verenigde Staten een unieke kans. Geen verre reizen, vertrouwde omstandigheden en een enorme achterban die door het hele land voor steun zorgt. Tegelijkertijd brengt dat ook druk met zich mee. Waar de VS eerder kon spelen als outsider, wordt nu minimaal een plek in de achtste finale verwacht.

De ingrediënten lijken aanwezig: talent, Europese ervaring en het thuisvoordeel.

Maar de grote vraag blijft dezelfde als altijd: kan de Verenigde Staten die potentie eindelijk vertalen naar prestaties op het grootste podium?