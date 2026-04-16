Raphinha schaamt zich voor wangedrag na laatste fluitsignaal: ‘Sorry’

heeft zich verontschuldigd voor zijn gedrag na de uitschakeling van Barcelona in de Champions League door Atlético Madrid. De Braziliaanse aanvaller van Barcelona provoceerde de supporters van Atlético na het laatste fluitsignaal.

Barcelona vond woensdag zijn Waterloo tegen Atlético Madrid in de kwartfinales van de Champions League. De Catalanen wonnen de return in het Estadio Metropolitano weliswaar met 1-2, maar dat was na de 0-2 nederlaag uit de heenwedstrijd onvoldoende om door te stoten naar de laatste vier van het miljardenbal.

Raphina deed vanwege een blessure niet mee bij Barcelona, maar was wel aanwezig in Estadio Metropolitano. Na het laatste fluitsignaal daagde hij de supporters van Atlético uit: hij maakte een gebaar waarmee duidelijk maakte dat de Madrilenen in de volgende ronde wel uitgeschakeld zullen worden.

De beelden van Raphina gingen viraal en de buitenspeler heeft zich inmiddels onder een post van DAZN geëxcuseerd voor zijn gedrag. "Sorry voor mijn gebaar. Dat past niet bij mijn waarden en karakter. Het gebeurde in een gespannen moment, als reactie op een fan die mij respectloos bejegende", aldus Raphina.