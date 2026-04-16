Live voetbal

Fortuna Sittard toont interesse in Feyenoord-speler Fabiano Rust (21)

16 april 2026, 06:55
Fabiano Rust bedankt Feyenoord-publiek
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Fabiano Rust (21) staat er goed op bij Fortuna Sittard, zo weet FR12 woensdag te melden. De aanvallende middenvelder beschikt over een aflopend contract bij Feyenoord, waar hij hoogstwaarschijnlijk geen toekomst meer heeft.

Rust maakt sinds 2020 deel uit van de jeugdopleiding van de Rotterdammers en speelt al drie jaar in de Onder 21. Tot een officieel debuut in de hoofdmacht kwam het nooit, al mocht hij wel eenmaal meedoen in de oefenwedstrijden tegen Cambuur, Union SG en Gent in de zomer van 2025. Voordat Rust bij Feyenoord belandde, kwam hij uit voor ADO Den Haag, SVLY en DHC Delft.

Artikel gaat verder onder video

In Rotterdam is de aanvallende middenvelder, die ook als spits uit de voeten kan, bezig aan zijn laatste maanden. De club heeft laten weten dat zijn aflopende contract niet wordt verlengd.

Volgens FR12 kan de doelgerichte speler zijn carrière mogelijk een vervolg geven bij Fortuna Sittard. In Limburg kan Rust wellicht snel zijn debuut op het hoogste niveau maken, aangezien Fortuna zo goed als zeker is van handhaving in de Eredivisie. Van een officieel bod is echter nog geen sprake.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Fabiano Rust

Fabiano Rust
Feyenoord Rotterdam Under 21
Team: Feyenoord
Leeftijd: 21 jaar (16 jan. 2005)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
10
Sparta
30
-14
42
11
Go Ahead
30
5
36
12
Fortuna
30
-11
36
13
PEC
30
-20
34
14
Volendam
30
-19
28

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws