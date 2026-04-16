(21) staat er goed op bij Fortuna Sittard, zo weet FR12 woensdag te melden. De aanvallende middenvelder beschikt over een aflopend contract bij Feyenoord, waar hij hoogstwaarschijnlijk geen toekomst meer heeft.

Rust maakt sinds 2020 deel uit van de jeugdopleiding van de Rotterdammers en speelt al drie jaar in de Onder 21. Tot een officieel debuut in de hoofdmacht kwam het nooit, al mocht hij wel eenmaal meedoen in de oefenwedstrijden tegen Cambuur, Union SG en Gent in de zomer van 2025. Voordat Rust bij Feyenoord belandde, kwam hij uit voor ADO Den Haag, SVLY en DHC Delft.

In Rotterdam is de aanvallende middenvelder, die ook als spits uit de voeten kan, bezig aan zijn laatste maanden. De club heeft laten weten dat zijn aflopende contract niet wordt verlengd.

Volgens FR12 kan de doelgerichte speler zijn carrière mogelijk een vervolg geven bij Fortuna Sittard. In Limburg kan Rust wellicht snel zijn debuut op het hoogste niveau maken, aangezien Fortuna zo goed als zeker is van handhaving in de Eredivisie. Van een officieel bod is echter nog geen sprake.