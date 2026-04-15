De voltallige traditionele top-drie van de Eredivisie wordt gelinkt aan de Belgisch-Marokkaanse middenvelder Ilian Hadidi (17). Volgens de Waalse krant La Dernière Heure wordt de speler van Standard Luik, die over een aflopend contract beschikt, in de gaten gehouden door zowel Feyenoord als PSV én Ajax. Dee Nederlandse topclubs zijn echter zeker niet de enigen met interesse.

Hadidi is geboren in Luik, maar speelt zijn jeugdinterlands voor Marokko. De middenvelder komt bij Standard doorgaans uit voor de Onder-18, waar hij tevens de aanvoerdersband draagt. Daarnaast speelde hij dit seizoen al een aantal wedstrijden in de Onder-23 en trainde hij ook al mee met het eerste. Hadidi is voor belangstellende clubs extra interessant omdat hij komende zomer transfervrij op te pikken is.

La Dernière Heure schrijft dat Hadidi op sociale media al wordt gelinkt aan clubs als Paris Saint-Germain, Bayern München en Real Madrid. De krant doet die geruchten echter af als 'desinformatie', maar schrijft ook: "Op basis van betrouwbare bronnen kunnen wij melden dat verschillende clubs in Europa (waaronder Borussia Dortmund, LOSC Lille, AS Monaco, PSV, Ajax en Feyenoord) Hadidi in de gaten houden. Club Brugge heeft ook naar hem geïnformeerd."

De krant schrijft bovendien afgelopen zaterdag aanwezig te zijn geweest bij de wedstrijd tussen de Onder-18 van Standard en die van OH Leuven, die eindigde in een 1-1 gelijkspel. "Links van ons stond een Nederlandssprekende scout van Manchester City. Hij wilde natuurlijk niet onthullen naar welke speler of spelers hij kwam kijken, maar na een paar minuten oogcontact hadden we het al snel in de gaten...".

De buitenlandse interesse zou Hadidi weleens voor een lastig dilemma kunnen stellen, zo verwacht men in België. Vanuit zijn entourage klinken geluiden door dat het tijd wordt dat hij bij Standard wordt overgeheveld naar de selectie van het eerste elftal. De club zou aan die wens ook tegemoet willen komen en Hadidi komende zomer in de voorbereiding mee willen nemen op trainingskamp, maar dan moet hij uiteraard wél bijtekenen.