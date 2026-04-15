Manchester City overweegt komende zomer een poging te wagen om los te weken bij Feyenoord. Dat wordt althans gemeld door het doorgaans goed ingevoerde Sky Sports.

Read (19) is bij Feyenoord bezig aan zijn derde seizoen, maar dat wordt grotendeels ontsierd door aanhoudend blessureleed. Door problemen met zijn hamstring stond de jonge rechtsback dit seizoen pas in zestien officiële duels op het veld. In januari maakte hij in het uitduel bij sc Heerenveen (2-2) zijn rentree en bleef hij de volle 90 minuten staan, maar na afloop bleken de klachten teruggekeerd. Inmiddels trainer Read weer (deels) mee, naar verwachting komt hij in de laatste weken van het seizoen nog in actie voor de Rotterdammers.

Manchester City zal de verrichtingen van Read 'nauwgezet in de gaten houden', schrijft Sky Sports. De huidige nummer twee van de Premier League zouden er nog niet helemaal over uit zijn of er komende zomer een nieuwe rechtsback moet komen, maar als dat zo is dan is Read een voorname kandidaat, zo weet het medium.

Dat Read er in het buitenland goed opstaat, was al langer bekend. Zo wordt de jonge verdediger al sinds oktober vorig jaar veelvuldig in verband gebracht met de Duitse Rekordmeister Bayern München. Daarnaast zouden ook andere Premier League-clubs interesse hebben. Afgelopen winter was er nog sprake van een mogelijke overstap naar Liverpool, waar Jeremie Frimpong op dat moment met een blessure kampte. Read ligt bij Feyenoord nog vast tot medio 2029, dus zou de Rotterdammers bij een zomers vertrek een fraaie transfersom op kunnen leveren.