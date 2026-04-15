Live voetbal

'Manchester City denkt aan komst Feyenoorder Givaro Read'

15 april 2026, 14:26
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Manchester City overweegt komende zomer een poging te wagen om Givairo Read los te weken bij Feyenoord. Dat wordt althans gemeld door het doorgaans goed ingevoerde Sky Sports.

Read (19) is bij Feyenoord bezig aan zijn derde seizoen, maar dat wordt grotendeels ontsierd door aanhoudend blessureleed. Door problemen met zijn hamstring stond de jonge rechtsback dit seizoen pas in zestien officiële duels op het veld. In januari maakte hij in het uitduel bij sc Heerenveen (2-2) zijn rentree en bleef hij de volle 90 minuten staan, maar na afloop bleken de klachten teruggekeerd. Inmiddels trainer Read weer (deels) mee, naar verwachting komt hij in de laatste weken van het seizoen nog in actie voor de Rotterdammers.

Artikel gaat verder onder video

Manchester City zal de verrichtingen van Read 'nauwgezet in de gaten houden', schrijft Sky Sports. De huidige nummer twee van de Premier League zouden er nog niet helemaal over uit zijn of er komende zomer een nieuwe rechtsback moet komen, maar als dat zo is dan is Read een voorname kandidaat, zo weet het medium.

Dat Read er in het buitenland goed opstaat, was al langer bekend. Zo wordt de jonge verdediger al sinds oktober vorig jaar veelvuldig in verband gebracht met de Duitse Rekordmeister Bayern München. Daarnaast zouden ook andere Premier League-clubs interesse hebben. Afgelopen winter was er nog sprake van een mogelijke overstap naar Liverpool, waar Jeremie Frimpong op dat moment met een blessure kampte. Read ligt bij Feyenoord nog vast tot medio 2029, dus zou de Rotterdammers bij een zomers vertrek een fraaie transfersom op kunnen leveren.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
  • Ticketshop
Lees ook:
Serdar Gözübüyük Feyenoord Excelsior

Serdar Gözübüyük haalt Instagram-account offline na NEC - Feyenoord

  • ma 13 april, 16:40
  • 13 apr. 16:40
  • 13
Joël Drommel / Feyenoord

Feyenoord heeft Joël Drommel in beeld: PSV verlangt miljoenen

  • Gisteren, 14:00
  • Gisteren, 14:00
  • 7
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Hugo Borst walgt van gedrag Van Persie: ‘Schelden, zeiken, zuigen’

  • ma 13 april, 16:03
  • 13 apr. 16:03
  • 11
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Givairo Read

Givairo Read
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 19 jaar (2 jun. 2006)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
12
0
2024/2025
Feyenoord
26
2
2023/2024
Feyenoord
0
0
2022/2023
Volendam II
24
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws