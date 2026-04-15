Feyenoord staat op het punt om zich te versterken met Adnan El Boujjoufi, zo meldt Feyenoord Youth Watcher op Instagram. De zestienjarige aanvaller komt over uit de jeugdopleiding van Go Ahead Eagles en zal in Rotterdam-Zuid een driejarig contract gaan ondertekenen, zo weet men.

De in Utrecht geboren El Boujjoufi maakte in 2023 de overstap van Elinkwijk naar Go Ahead, waar hij dit seizoen in de Onder-17 speelt. De lange spits toont in Deventer aan over een neusje voor de goal te beschikken. Afgelopen weekend was hij tegen de leeftijdgenoten van sc Heerenveen nog tweemaal trefzeker, waarmee hij zijn seizoenstotaal op 29 goals uit slechts 22 wedstrijden bracht.

Sinds de Onder-15 is El Boujjoufi bovendien jeugdinternational van Marokko, hoewel hij in de toekomst dus ook voor het Nederlands elftal zou kunnen kiezen. In maart van dit jaar debuteerde hij met twee doelpunten tegen Libië voor Marokko Onder-17, namens dat elftal staat de spits inmiddels op vijf doelpunten in drie interlands.

Komende zomer maakt El Boujjoufi de overstap naar Feyenoord, aldus bovengenoemd account. De spits zal 'op korte termijn' zijn handtekening gaan zetten onder een contract voor drie seizoenen.