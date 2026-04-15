Live voetbal

'Feyenoord shopt bij Go Ahead en strikt doelpuntenmachine Adnan El Boujjoufi (16)'

15 april 2026, 09:02
Dennis te Kloese
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Feyenoord staat op het punt om zich te versterken met Adnan El Boujjoufi, zo meldt Feyenoord Youth Watcher op Instagram. De zestienjarige aanvaller komt over uit de jeugdopleiding van Go Ahead Eagles en zal in Rotterdam-Zuid een driejarig contract gaan ondertekenen, zo weet men.

De in Utrecht geboren El Boujjoufi maakte in 2023 de overstap van Elinkwijk naar Go Ahead, waar hij dit seizoen in de Onder-17 speelt. De lange spits toont in Deventer aan over een neusje voor de goal te beschikken. Afgelopen weekend was hij tegen de leeftijdgenoten van sc Heerenveen nog tweemaal trefzeker, waarmee hij zijn seizoenstotaal op 29 goals uit slechts 22 wedstrijden bracht.

Artikel gaat verder onder video

Sinds de Onder-15 is El Boujjoufi bovendien jeugdinternational van Marokko, hoewel hij in de toekomst dus ook voor het Nederlands elftal zou kunnen kiezen. In maart van dit jaar debuteerde hij met twee doelpunten tegen Libië voor Marokko Onder-17, namens dat elftal staat de spits inmiddels op vijf doelpunten in drie interlands.

Komende zomer maakt El Boujjoufi de overstap naar Feyenoord, aldus bovengenoemd account. De spits zal 'op korte termijn' zijn handtekening gaan zetten onder een contract voor drie seizoenen.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Serdar Gözübüyük Feyenoord Excelsior

Serdar Gözübüyük haalt Instagram-account offline na NEC - Feyenoord

  • ma 13 april, 16:40
  • 13 apr. 16:40
  • 13
Joël Drommel / Feyenoord

Feyenoord heeft Joël Drommel in beeld: PSV verlangt miljoenen

  • Gisteren, 14:00
  • Gisteren, 14:00
  • 7
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Hugo Borst walgt van gedrag Van Persie: ‘Schelden, zeiken, zuigen’

  • ma 13 april, 16:03
  • 13 apr. 16:03
  • 11
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws