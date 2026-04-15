Live voetbal

Zorgen voor Feyenoord: Ueda én vier belangrijke spelers missen training

15 april 2026, 15:52
Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Het houdt niet op met de blessurezorgen bij Feyenoord, want op de openbare training van woensdagochtend ontbraken liefst vijf potentiële basisspelers. Eén van hen, was topscorer Ayase Ueda. De Japanner speelde afgelopen zondag nog bijna negentig minuten, maar stond niet op het trainingsveld.

Ueda is dit seizoen één van de lichtpuntjes bij Feyenoord en voert de topscorerslijst aan in de Eredivisie. Ook in de clash om plek twee tegen NEC was de spits weer belangrijk met de 0-1 uit een fraaie kopbal. Woensdag was Ueda niet van de partij tijdens de training van hoofdtrainer Robin van Persie, zo meldt 1908.nl.

Artikel gaat verder onder video

Op dit moment is het nog niet bekend of dat verband houdt met een blessure voor de aanvalsleider. Dit seizoen sloeg Ueda vaker een training over, om vervolgens toch ‘gewoon’ aan de aftrap van een wedstrijd te verschijnen. Op zaterdag 25 april speelt Feyenoord zijn eerstvolgende competitiewedstrijd, tegen FC Groningen.

De topscorer van Feyenoord is zeker niet de enige speler die de woensdagtraining oversloeg bij de Rotterdammers. Zo waren Anel Ahmedhodzic, Gijs Smal, Jordan Bos en In-beom Hwang niet van de partij tijdens de groepstraining. Smal en Bos waren wél op het veld, maar volgden een individueel programma. Ahmedhodzic volgt werkt ook individueel aan zijn herstel, maar deed dat binnen, samen met Jivayno Zinhagel. Hwang ontbrak zowel binnen, als buiten.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ayase Ueda

Ayase Ueda
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (28 aug. 1998)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
28
23
2024/2025
Feyenoord
21
7
2023/2024
Feyenoord
26
5
2023/2024
Cercle Brugge
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws