Het houdt niet op met de blessurezorgen bij Feyenoord, want op de openbare training van woensdagochtend ontbraken liefst vijf potentiële basisspelers. Eén van hen, was topscorer . De Japanner speelde afgelopen zondag nog bijna negentig minuten, maar stond niet op het trainingsveld.

Ueda is dit seizoen één van de lichtpuntjes bij Feyenoord en voert de topscorerslijst aan in de Eredivisie. Ook in de clash om plek twee tegen NEC was de spits weer belangrijk met de 0-1 uit een fraaie kopbal. Woensdag was Ueda niet van de partij tijdens de training van hoofdtrainer Robin van Persie, zo meldt 1908.nl.

Op dit moment is het nog niet bekend of dat verband houdt met een blessure voor de aanvalsleider. Dit seizoen sloeg Ueda vaker een training over, om vervolgens toch ‘gewoon’ aan de aftrap van een wedstrijd te verschijnen. Op zaterdag 25 april speelt Feyenoord zijn eerstvolgende competitiewedstrijd, tegen FC Groningen.

De topscorer van Feyenoord is zeker niet de enige speler die de woensdagtraining oversloeg bij de Rotterdammers. Zo waren Anel Ahmedhodzic, Gijs Smal, Jordan Bos en In-beom Hwang niet van de partij tijdens de groepstraining. Smal en Bos waren wél op het veld, maar volgden een individueel programma. Ahmedhodzic volgt werkt ook individueel aan zijn herstel, maar deed dat binnen, samen met Jivayno Zinhagel. Hwang ontbrak zowel binnen, als buiten.