ziet een belangrijke concurrent voor de spitspositie bij de nationale ploeg van de Verenigde Staten wegvallen voor het naderende WK 2026. heeft maandag in het competitieduel tussen zijn club Derby County en Stoke City een zware achillespeesblessure opgelopen. De ernst van de kwetsuur is dusdanig dat de aanvaller het eindtoernooi in eigen land definitief aan zich voorbij moet laten gaan.

Derby County heeft inmiddels officieel bevestigd dat de aanvaller de komende maanden is uitgeschakeld. Agyemang ondergaat momenteel verdere medische tests om de exacte schade aan zijn achillespees in kaart te brengen. De absentie van de spits is een flinke streep door de rekening van de Amerikaanse bondscoach Mauricio Pochettino, die over een aantal weken zijn definitieve selectie voor het WK 2026 bekendmaakt.

Agyemang kende sterk debuutseizoen in Engeland

Agyemang was bezig aan een goed debuutseizoen in Europa, nadat Derby County hem afgelopen zomer had overgenomen van Charlotte FC. In de Championship was hij dit seizoen goed voor tien doelpunten en vier assists. Daarmee had de Amerikaan een belangrijk aandeel in de huidige achtste plaats van zijn ploeg in de Championship-stand, die nog altijd meestrijdt om een plek in de play-offs voor promotie.

Kansen voor PSV-spits Pepi nemen toe

Voor Pepi betekent het wegvallen van Agyemang dat zijn kansen op speelminuten tijdens het wereldkampioenschap aanzienlijk toenemen. Dat de twee spitsen elkaars directe concurrenten zijn, werd vorig jaar al duidelijk tijdens de Gold Cup. Omdat de PSV'er destijds kampte met een knieblessure, fungeerde Agyemang als de aanvalsleider van de ploeg die uiteindelijk de finale verloor van Mexico. Tijdens de meest recente interlandperiode in maart stonden beide aanvallers nog samen op het veld voor de Verenigde Staten. In de oefenwedstrijd tegen België was Pepi na een balonderschepping zelfs aangever bij een doelpunt van Agyemang.

De spits van PSV kan in ieder geval uitstekende statistieken overleggen richting het mondiale eindtoernooi. Pepi was dit seizoen al goed voor dertien treffers in alle competities voor de Eindhovense formatie. Naast de PSV'er beschikt de Amerikaanse nationale ploeg over Folarin Balogun als optie voor de punt van de aanval.