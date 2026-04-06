Zuid-Korea op het WK 2026: vaste klant gaat weer voor de knock-outfase

Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Zuid-Korea, een vaste waarde met een indrukwekkende WK-reputatie.

Zuid-Korea begint in 2026 aan zijn twaalfde WK-deelname, en de elfde op rij sinds 1986. Daarmee behoort het land tot de meest constante deelnemers op het mondiale toneel. Na het bereiken van de achtste finales in Qatar is de ambitie duidelijk: opnieuw verrassen, en liefst nog een stap verder.

Hong Myung-bo moet Zuid-Korea naar nieuwe hoogten leiden

De leiding is in handen van Hong Myung-bo, een icoon van het Zuid-Koreaanse voetbal. Als speler, assistent én bondscoach maakte hij al meerdere WK’s van dichtbij mee.

Na zijn terugkeer in 2024 bracht Hong stabiliteit na een periode van wisselingen op de bank. In de kwalificatiereeks bleef Zuid-Korea ongeslagen in alle zestien duels, verspreid over twee verschillende groepsfases.

“We weten wat er nodig is om te presteren op dit podium”, liet Hong eerder optekenen. “Maar we moeten hongerig blijven en blijven groeien.”

Programma WK 2026: alles in Mexico

Zuid-Korea treft in Groep A als eerste de Europese play-offwinnaar Tsjechië; daarna wachten gastland Mexico en Zuid-Afrika. Alle wedstrijden van Zuid-Korea worden gespeeld in Mexico.

Speelschema Zuid-Korea (Groep A):

12 juni - 04:00 uur: Zuid-Korea - Tsjechië in Guadalajara

19 juni - 03:00 uur: Mexico - Zuid-Korea in Guadalajara

25 juni - 03:00 uur: Zuid-Afrika - Zuid-Korea in Monterrey

WK-historie van Zuid-Korea

De WK-geschiedenis van Zuid-Korea kent uitersten. Het debuut in 1954 was ronduit dramatisch, met enorme nederlagen en extreme omstandigheden vlak na de Koreaanse Oorlog.

Maar het absolute hoogtepunt volgde in 2002, toen het land op eigen bodem de halve finales bereikte en uiteindelijk als vierde eindigde. Overwinningen op Italië en Spanje behoren nog altijd tot de meest iconische momenten in de WK-historie en maakten van Guus Hiddink de eerste buitenlandse ereburger van het land.

Ook in latere jaren liet Zuid-Korea zich gelden. In 2010 werd opnieuw de achtste finale bereikt, en in 2018 zorgde het land voor een sensationele stunt door titelhouder Duitsland met 2-0 te verslaan.

Tijdens het WK 2022 in Qatar plaatste Zuid-Korea zich voor het eerst in twaalf jaar weer voor de knock-outfase, dankzij een spectaculaire comeback tegen Portugal. In de achtste finales bleek Brazilië echter een maat te groot.

Individueel drukken enkele namen hun stempel op de geschiedenisboeken. Son Heung-min is het gezicht van de huidige generatie en deelt met Ahn Jung-hwan het record van WK-topscorer voor zijn land (drie goals). Vooral de golden goal van Ahn tegen Italië in 2002 blijft legendarisch.

Bekende namen bij Zuid-Korea

Zuid-Korea beschikt over een uitgebalanceerde selectie met kwaliteit in alle linies. Absolute blikvanger is aanvoerder Son, die tegenwoordig uitkomst voor Los Angeles FC.

Lee Kang-in, spelmaker van PSG, zorgt voor kansen en versnelt het spel. Hij vormt samen met Lee Jae-sung de verbindingsschakel tussen middenveld en aanval.

Op het middenveld draait ook veel om Feyenoord-speler Hwang In-beom, die het tempo bepaalt en het spel dicteert. Achterin is Kim Min-jae de onbetwiste leider. De mandekker van Bayern München geldt als een van de beste centrale verdedigers ter wereld en moet de defensie organiseren.

