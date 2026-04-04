Mexico jaagt op ultieme WK-doorbraak: historie lonkt op eigen bodem

Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan gastland Mexico.

Mexico wordt de eerste natie ooit die het mondiale eindtoernooi voor de derde keer organiseert. Voor El Tri betekent het toernooi bovendien de achttiende deelname aan het WK. Een indrukwekkend aantal, maar verder dan de kwartfinale kwam Mexico nooit. Die ronde werd tweemaal bereikt: in 1970 en in 1986, beide keren op eigen bodem.

Aguirre moet Mexico naar historisch succes leiden

De sleutel tot succes ligt in handen van Javier Aguirre. De ervaren oefenmeester begon in 2025 aan zijn derde termijn als bondscoach en weet als geen ander wat er nodig is op het hoogste podium. Toch kleeft er ook een smet aan zijn WK-verleden: zowel in 2002 als 2010 strandde Mexico onder zijn leiding al in de achtste finales.

“We zijn volledig gefocust op het einddoel: het beste WK ooit voor Mexico”, benadrukte Aguirre vorig jaar. “Het gaat niet alleen om resultaten, maar ook om het herontdekken van de trots om dit shirt te dragen.”

Programma WK 2026: pittige groepsfase wacht

Mexico opent het toernooi in Groep A met een wedstrijd tegen Zuid-Afrika, gevolgd door ontmoetingen met Zuid-Korea en Tsjechië.

Als co-host was Mexico automatisch geplaatst, wat het land een unieke voorbereiding gaf op een toernooi dat voor het eerst met 48 landen wordt gespeeld.

Speelschema Mexico (Groep A):

11 juni - 21:00 uur: Mexico - Zuid-Afrika in Mexico-Stad

19 juni - 03:00 uur: Mexico - Zuid-Korea in Guadalajara

25 juni - 03:00 uur: Tsjechië - Mexico in Mexico-Stad

WK-historie: van pionier tot vaste klant

Mexico behoort tot de pioniers van het internationale voetbal. Al in 1930, tijdens de eerste editie in Uruguay, was het land van de partij. Inmiddels staat de teller op zestig WK-wedstrijden.

De hoogtepunten liggen opvallend genoeg allemaal op eigen bodem. In 1970 verloor Mexico in de kwartfinale van Italië, terwijl in 1986 strafschoppen tegen West-Duitsland een plek in de halve finale blokkeerden.

Tussen 1994 en 2018 bleek de achtste finale steeds het eindstation. Of het nou misging in de verlenging (tegen Argentinië in 2006), via penalty's (tegen Bulgarije in 1994), een voorsprong uit handen werd gegeven (tegen West-Duitsland in 1998 en Nederland in 2014), of de tegenstand simpelweg te sterk was: telkens lukte het niet om de kwartfinale te halen.

De meest recente editie, het WK 2022 in Qatar, draaide uit op een deceptie. Voor het eerst sinds 1978 strandde Mexico al in de groepsfase, ondanks een late overwinning op Saudi-Arabië.

Door de jaren heen leverde Mexico tal van memorabele WK-momenten. Denk aan de legendarische omhaal van Manuel Negrete tegen Bulgarije in 1986, of de spectaculaire comeback tegen Nederland in 1998 (2-2 in de groepsfase).

Ook individueel liet Mexico zich gelden. Luis Hernández en Javier Hernández – beter bekend als Chicharito – delen het record van topscorer op WK’s met vier treffers. Vooral Hernández groeide uit tot het gezicht van een generatie, met doelpunten verspreid over meerdere toernooien.

Bekende namen bij Mexico

Er wordt een WK gespeeld, dus Guillermo Ochoa kan niet ontbreken. De keeper is inmiddels veertig jaar, en is niet meer de eerste keus, maar zat in de laatste interlandperiode wel bij de selectie. Met Jorge Sánchez, Richard Ledezma, Edson Álvarez, Hirving Lozano en Santiago Giménez zijn er nog meer Eredivisie-bekenden die mogen hopen op deelname aan het WK.

Mexicaanse fans vestigen verder hun hoop op de zeventienjarige Gilberto Mora, die aan Feyenoord en Ajax wordt gelinkt. Een andere bekende naam is Raúl Jiménez, de 34-jarige spits van Fulham.

Kan Mexico eindelijk geschiedenis schrijven?

De vraag die boven alles hangt: kan Mexico in 2026 eindelijk door die kwartfinalebarrière breken? Met een ervaren bondscoach, een legendarische assistent en het thuispubliek achter zich, liggen de ingrediënten klaar voor een historisch toernooi. Maar zoals zo vaak bij El Tri: potentie alleen is niet genoeg.