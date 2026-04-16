Johan Derksen vindt het besluit van NAC Breda om naar de rechter te stappen in de paspoortkwestie ‘onsportief’, zo laat hij woensdagavond weten bij Vandaag Inside. De nummer zeventien van de Eredivisie kan zich niet vinden in het besluit van de KNVB om de uitslag van het duel met Go Ahead Eagles (6-0 verlies) te laten staan.

NAC Breda ging een maand geleden met ruime cijfers onderuit bij Go Ahead Eagles, waarbij Dean James in actie kwam. Later werd vastgesteld dat hij op dat moment niet speelgerechtigd was. James had na zijn naturalisatie tot Indonesiër geen geldige werk- en verblijfsvergunning in Nederland. NAC stapte naar de KNVB met het verzoek de wedstrijd over te spelen, maar de bond wilde daar niet in meegaan.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels heeft NAC besloten om naar de civiele rechter te stappen en een kort geding aan te spannen. De Bredanaars willen de wedstrijd overspelen of een reglementaire overwinning toegekend krijgen. “Die moeten niet zo onsportief doen”, foetert Derksen als het onderwerp wordt aangesneden bij VI. “Al die jongens die voor Indonesië en Curaçao spelen, zijn gewoon Nederlanders, alleen voor de wet heb je dan een andere nationaliteit. Niemand wist hoe je daar precies mee om moest gaan.”

“NAC moet nu niet het eigen falen daarop afreageren”, vindt Derksen. “Natuurlijk moet je niet overspelen! Wat een gelul!” Wilfred Genee haalt aan dat elf clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie te maken kregen met de kwestie en dat 33 van de 34 clubs zich kunnen vinden in de beslissing van de KNVB. “Ze moeten niet zo onsportief doen door dat aan te grijpen, dat vind ik niet correct tegenover de collega’s van Go Ahead”, gaat Derksen verder. “Ga maar naar de burgerrechter, die laat zijn oren hangen naar de reglementen van de KNVB. Die bemoeit zich er helemaal niet mee”, voorspelt de oud-voetballer.