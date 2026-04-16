Johan Derksen vindt het besluit van NAC Breda om naar de rechter te stappen in de paspoortkwestie ‘onsportief’, zo laat hij woensdagavond weten bij Vandaag Inside. De nummer zeventien van de Eredivisie kan zich niet vinden in het besluit van de KNVB om de uitslag van het duel met Go Ahead Eagles (6-0 verlies) te laten staan.
NAC Breda ging een maand geleden met ruime cijfers onderuit bij Go Ahead Eagles, waarbij Dean James in actie kwam. Later werd vastgesteld dat hij op dat moment niet speelgerechtigd was. James had na zijn naturalisatie tot Indonesiër geen geldige werk- en verblijfsvergunning in Nederland. NAC stapte naar de KNVB met het verzoek de wedstrijd over te spelen, maar de bond wilde daar niet in meegaan.
Inmiddels heeft NAC besloten om naar de civiele rechter te stappen en een kort geding aan te spannen. De Bredanaars willen de wedstrijd overspelen of een reglementaire overwinning toegekend krijgen. “Die moeten niet zo onsportief doen”, foetert Derksen als het onderwerp wordt aangesneden bij VI. “Al die jongens die voor Indonesië en Curaçao spelen, zijn gewoon Nederlanders, alleen voor de wet heb je dan een andere nationaliteit. Niemand wist hoe je daar precies mee om moest gaan.”
“NAC moet nu niet het eigen falen daarop afreageren”, vindt Derksen. “Natuurlijk moet je niet overspelen! Wat een gelul!” Wilfred Genee haalt aan dat elf clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie te maken kregen met de kwestie en dat 33 van de 34 clubs zich kunnen vinden in de beslissing van de KNVB. “Ze moeten niet zo onsportief doen door dat aan te grijpen, dat vind ik niet correct tegenover de collega’s van Go Ahead”, gaat Derksen verder. “Ga maar naar de burgerrechter, die laat zijn oren hangen naar de reglementen van de KNVB. Die bemoeit zich er helemaal niet mee”, voorspelt de oud-voetballer.
Blijf er bij dat NAC een terecht punt heeft. De KNVB kan en mag hier niet onderuit komen. Derksen kan het framen hoe hij wilt. / Spelregels. Uitspraak: 0-3 reglementair & symbolische boete, die kan men naar een goed doel overmaken.
Ik ben het wel met Derksen eens dat omdat er meerdere van deze gevallen zijn en NAC niet naar de rechter moet stappen. Als de Eagles hadden geweten dat deze speler niet speelgerechtigd was hadden ze hem echt niet opgesteld. Wedstrijden moeten worden beslist op het veld en niet in de bestuurskamer. NAC staat op een degradatie plaats wat door hun eigen (slechte) presteren komt. Mocht de rechter beslissen dat de uitslag moet worden omgezet in een 0-3 overwinning voor NAC dan zou dat betekenen dat Telstar op de degradatieplaats terecht komt, gaan die dan ook weer procederen? Je krijgt dan het bewuste sneeuwbaleffect waar niemand op zit te wachten zeker niet aan het einde van competitie.
