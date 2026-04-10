Hoogleraar verwacht dat rechter NAC gelijk geeft in paspoortkwestie

10 april 2026, 07:25
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Stefaan Van den Bogaert, hoogleraar Europees recht aan de Universiteit Leiden, verwacht dat NAC Breda gelijk krijgt in de paspoortkwestie als het naar de rechter stapt, zo geeft hij aan tegenover het NRC. De Belgische professor vindt het ‘zorgelijk’ dat clubs en de KNVB over onvoldoende juridische kennis beschikken.

De KNVB maakte woensdagavond bekend dat het resultaat van de Eredivisiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC Breda (6-0) blijft staan. De nummer zeventien van de Eredivisie tekende protest aan bij de bond omdat Dean James als international van Indonesië niet speelgerechtigd is in Nederland zonder werkvergunning. De KNVB besloot dat er niet kwaadwillig werd gehandeld en liet het resultaat dus staan.

NAC liet in een verklaring weten de uitspraak van de bond te bestuderen. De Bredanaars kunnen als vervolgstap nog naar de civiele rechter stappen. Kiezen ze daarvoor, maken ze volgens Van den Bogaert een goede kans gelijk te krijgen. “Het standpunt van de KNVB dat niemand ter kwader trouw heeft gehandeld, is absoluut te volgen. Maar iedereen in Nederland wordt geacht om de wet te kennen”, aldus de hoogleraar.

Volgens Van den Bogaert hadden alle clubs de consequenties moeten kennen als een speler een andere nationaliteit aannam. “Als een team een speler opstelt die niet speelgerechtigd is, is het aannemelijk dat het deze zaak bij de rechter verliest”, legt hij uit. De krant voegt daaraan toe dat het denkbaar is dat ook clubs als TOP Oss en Heracles Almelo in dat geval zullen verzoeken wedstrijden over te spelen. Overigens beschikt de hekkensluiter van de Eredivisie met Djevencio van der Kust óók over een speler die betrokken is bij de paspoortkwestie. De Surinamer speelde dit seizoen in achttien officiële wedstrijden voor de Almeloërs.

Van den Bogaert stipt aan dat de paspoortkwestie een groter probleem binnen de voetbalwereld aan het licht brengt. “Het is mij vaker opgevallen dat de kennis van het recht binnen in de sportwereld ontoereikend is. Ik vind het toch wel zorgelijk dat de KNVB, maar ook de clubs, van deze rechtsregel niet op de hoogte waren.”

Go Ahead - NAC

Go Ahead Eagles
6 - 0
NAC Breda
Gespeeld op 15 mrt. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Volendam
29
-18
28
15
Telstar
29
-10
27
16
Excelsior
29
-20
27
17
NAC
29
-21
24
18
Heracles
29
-40
19

