Paspoortgate nog niet voorbij: NAC stapt naar rechter

NAC Breda legt zich niet neer bij de beslissing van de KNVB om geen consequenties te verbinden aan de zogeheten ‘paspoortgate’. De club uit Breda heeft een kort geding aangespannen en wil via de rechter alsnog afdwingen dat het duel met Go Ahead Eagles wordt overgespeeld of reglementair wordt omgezet in een overwinning.
De aanleiding ligt bij het duel in Deventer, waar NAC met 6-0 onderuit ging. In die wedstrijd kwam Go Ahead Eagles-linksback Dean James in actie, terwijl later werd vastgesteld dat hij op dat moment niet speelgerechtigd was. James had na zijn naturalisatie tot Indonesiër geen geldige werk- en verblijfsvergunning in Nederland.
De club stapte eerder al naar de KNVB met het verzoek om de wedstrijd opnieuw te laten spelen. Ook werd binnen de club gesproken over een mogelijke reglementaire 0-3 overwinning, meldt Voetbal International. De aanklager betaald voetbal gaf NAC echter weliswaar gelijk op juridisch vlak, maar zag geen reden om een straf op te leggen of de uitslag aan te passen.
Dat besluit schiet bij NAC in het verkeerde keelgat. Na bestudering van de toelichting van het competitiebestuur besloot de clubleiding door te pakken en de zaak voor de civiele rechter te brengen.
Met het kort geding kiest NAC voor een snellere route. In deze spoedprocedure wil de club op korte termijn duidelijkheid krijgen van de voorzieningenrechter. De inzet is helder: of het duel wordt alsnog overgespeeld, of de uitslag wordt in het voordeel van NAC aangepast.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Volkomen terecht deze actie van NAC. Er stond een niet speelgerechtigde speler opgesteld bij GAE. Is het niet zo dat zoiets bestraft wordt met het overspelen van de wedstrijd, of met een reglementaire 3-0 nederlaag. Biedt de uitspraak van de voorzieningenrechter geen soelaas, dan maar naar het CAS.
