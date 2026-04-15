Paspoortgate nog niet voorbij: NAC stapt naar rechter

NAC Breda legt zich niet neer bij de beslissing van de KNVB om geen consequenties te verbinden aan de zogeheten ‘paspoortgate’. De club uit Breda heeft een kort geding aangespannen en wil via de rechter alsnog afdwingen dat het duel met Go Ahead Eagles wordt overgespeeld of reglementair wordt omgezet in een overwinning.

De aanleiding ligt bij het duel in Deventer, waar NAC met 6-0 onderuit ging. In die wedstrijd kwam Go Ahead Eagles-linksback Dean James in actie, terwijl later werd vastgesteld dat hij op dat moment niet speelgerechtigd was. James had na zijn naturalisatie tot Indonesiër geen geldige werk- en verblijfsvergunning in Nederland.

De club stapte eerder al naar de KNVB met het verzoek om de wedstrijd opnieuw te laten spelen. Ook werd binnen de club gesproken over een mogelijke reglementaire 0-3 overwinning, meldt Voetbal International. De aanklager betaald voetbal gaf NAC echter weliswaar gelijk op juridisch vlak, maar zag geen reden om een straf op te leggen of de uitslag aan te passen.

Dat besluit schiet bij NAC in het verkeerde keelgat. Na bestudering van de toelichting van het competitiebestuur besloot de clubleiding door te pakken en de zaak voor de civiele rechter te brengen.

Met het kort geding kiest NAC voor een snellere route. In deze spoedprocedure wil de club op korte termijn duidelijkheid krijgen van de voorzieningenrechter. De inzet is helder: of het duel wordt alsnog overgespeeld, of de uitslag wordt in het voordeel van NAC aangepast.