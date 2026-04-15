Paspoortgate nog niet voorbij: NAC stapt naar rechter

15 april 2026, 16:48
Paspoortgate nog niet voorbij: NAC stapt naar rechter
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

NAC Breda legt zich niet neer bij de beslissing van de KNVB om geen consequenties te verbinden aan de zogeheten ‘paspoortgate’. De club uit Breda heeft een kort geding aangespannen en wil via de rechter alsnog afdwingen dat het duel met Go Ahead Eagles wordt overgespeeld of reglementair wordt omgezet in een overwinning.

De aanleiding ligt bij het duel in Deventer, waar NAC met 6-0 onderuit ging. In die wedstrijd kwam Go Ahead Eagles-linksback Dean James in actie, terwijl later werd vastgesteld dat hij op dat moment niet speelgerechtigd was. James had na zijn naturalisatie tot Indonesiër geen geldige werk- en verblijfsvergunning in Nederland.

De club stapte eerder al naar de KNVB met het verzoek om de wedstrijd opnieuw te laten spelen. Ook werd binnen de club gesproken over een mogelijke reglementaire 0-3 overwinning, meldt Voetbal International. De aanklager betaald voetbal gaf NAC echter weliswaar gelijk op juridisch vlak, maar zag geen reden om een straf op te leggen of de uitslag aan te passen.

Dat besluit schiet bij NAC in het verkeerde keelgat. Na bestudering van de toelichting van het competitiebestuur besloot de clubleiding door te pakken en de zaak voor de civiele rechter te brengen.

Met het kort geding kiest NAC voor een snellere route. In deze spoedprocedure wil de club op korte termijn duidelijkheid krijgen van de voorzieningenrechter. De inzet is helder: of het duel wordt alsnog overgespeeld, of de uitslag wordt in het voordeel van NAC aangepast.

➡️ Meer over NAC Breda

Lees ook:
Serdar Gözübüyük Feyenoord Excelsior

Serdar Gözübüyük haalt Instagram-account offline na NEC - Feyenoord

  • ma 13 april, 16:40
  • 13 apr. 16:40
  • 13
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Hugo Borst walgt van gedrag Van Persie: ‘Schelden, zeiken, zuigen’

  • ma 13 april, 16:03
  • 13 apr. 16:03
  • 11
NEC - Feyenoord

Teruglezen | Hoe Feyenoord wéér kostbare punten verspeelde tegen NEC

  • zo 12 april, 16:40
  • 12 apr. 16:40
  • 7
dilima1966
Hou nu is een. Keer op nac om proberen om te winnen en als er over gespeeld moet worden hoop ik dat nac nog erger gaat verpieteren gaat worden dan het al was

Jopie14
Volkomen terecht deze actie van NAC. Er stond een niet speelgerechtigde speler opgesteld bij GAE. Is het niet zo dat zoiets bestraft wordt met het overspelen van de wedstrijd, of met een reglementaire 3-0 nederlaag. Biedt de uitspraak van de voorzieningenrechter geen soelaas, dan maar naar het CAS.

PSV bril!
@dilima1966 NAC heeft het jammer genoeg aan zichzelf te danken dat ze zo laag staan. Maar regels zijn regels toch?

Dean James

Dean James
Go Ahead Eagles
Team: Go Ahead
Leeftijd: 25 jaar (30 apr. 2000)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Go Ahead
23
1
2024/2025
Go Ahead
25
2
2023/2024
Go Ahead
7
0
2022/2023
Volendam II
3
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Volendam
30
-19
28
15
Excelsior
30
-20
28
16
Telstar
30
-13
27
17
NAC
30
-21
25
18
Heracles
30
-43
19

