KNVB hakt knoop door: resultaat Go Ahead - NAC blijft staan

8 april 2026, 20:59
Dean James en Jakob Breum vieren een goal bij Go Ahead Eagles - NAC Breda
Foto: © Imago / Realtimes
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Het resultaat van de Eredivisiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC Breda wordt niet ongeldig verklaard, zo meldt de KNVB. NAC had vanwege het opstellen van Dean James protest aangetekend bij de voetbalbond, omdat de international van Indonesië niet speelgerechtigd zou zijn.

NAC zwengelde met het protest aan wat al snel de 'Paspoortgate' ging heten. Spelers die voor een interlandloopbaan bij Indonesië, maar ook bij Suriname of Kaapverdië kiezen, zouden juridisch gezien afstand doen van hun Nederlandse nationaliteit, zo redeneerde men. Verschillende Eredivisiespelers, waaronder Etienne Vaessen (FC Groningen) en Tjaronn Chery (NEC) dreigden zo plots niet meer in actie te mogen komen voor hun respectievelijke clubs.

Door een tussenoplossing deden Vaessen en Chery afgelopen weekend echter 'gewoon' mee in de Eredivisie. Go Ahead kan bovendien komend weekend weer een beroep doen op zowel James als Surinaams international Ritchonell Margaret, zo werd woensdagavond bekend.

Het resultaat van Go Ahead - NAC, een afgetekende 6-0 overwinning, blijft bovendien 'gewoon' staan, aldus de KNVB. "In het kader van de door het competitiebestuur te maken belangenafweging is het competitiebestuur van mening dat het onaanvaardbaar is dat onzekerheden buiten het sportieve en reglementaire domein leiden tot ontwrichting van de competities. Daarnaast zou het ook tot nadeel voor alle clubs kunnen leiden", schrijft de voetbalbond op de eigen website.

"Het competitiebestuur betrekt deze belangen uitdrukkelijk bij zijn oordeel en vindt het, ook gezien de beginselen van proportionaliteit en rechtszekerheid, niet gerechtvaardigd om in deze aangelegenheid een (of meerdere al gespeelde) wedstrijd(en) ongeldig te verklaren. Daarbij is ook gelet op onzekerheden die voor clubs niet kenbaar waren en waarop zij logischerwijs geen invloed konden uitoefenen en de verstrekkende gevolgen die zo'n ongeldigverklaring voor het gehele Nederlandse betaald voetbal zal (kunnen) hebben", besluit de KNVB.

Go Ahead - NAC

Go Ahead Eagles
6 - 0
NAC Breda
Gespeeld op 15 mrt. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Dean James

Dean James
Go Ahead Eagles
Team: Go Ahead
Leeftijd: 25 jaar (30 apr. 2000)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Go Ahead
22
1
2024/2025
Go Ahead
25
2
2023/2024
Go Ahead
7
0
2022/2023
Volendam II
3
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Volendam
29
-18
28
15
Telstar
29
-10
27
16
Excelsior
29
-20
27
17
NAC
29
-21
24
18
Heracles
29
-40
19

