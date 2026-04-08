Het resultaat van de Eredivisiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC Breda wordt niet ongeldig verklaard, zo meldt de KNVB. NAC had vanwege het opstellen van protest aangetekend bij de voetbalbond, omdat de international van Indonesië niet speelgerechtigd zou zijn.

NAC zwengelde met het protest aan wat al snel de 'Paspoortgate' ging heten. Spelers die voor een interlandloopbaan bij Indonesië, maar ook bij Suriname of Kaapverdië kiezen, zouden juridisch gezien afstand doen van hun Nederlandse nationaliteit, zo redeneerde men. Verschillende Eredivisiespelers, waaronder Etienne Vaessen (FC Groningen) en Tjaronn Chery (NEC) dreigden zo plots niet meer in actie te mogen komen voor hun respectievelijke clubs.

Door een tussenoplossing deden Vaessen en Chery afgelopen weekend echter 'gewoon' mee in de Eredivisie. Go Ahead kan bovendien komend weekend weer een beroep doen op zowel James als Surinaams international Ritchonell Margaret, zo werd woensdagavond bekend.

Het resultaat van Go Ahead - NAC, een afgetekende 6-0 overwinning, blijft bovendien 'gewoon' staan, aldus de KNVB. "In het kader van de door het competitiebestuur te maken belangenafweging is het competitiebestuur van mening dat het onaanvaardbaar is dat onzekerheden buiten het sportieve en reglementaire domein leiden tot ontwrichting van de competities. Daarnaast zou het ook tot nadeel voor alle clubs kunnen leiden", schrijft de voetbalbond op de eigen website.

"Het competitiebestuur betrekt deze belangen uitdrukkelijk bij zijn oordeel en vindt het, ook gezien de beginselen van proportionaliteit en rechtszekerheid, niet gerechtvaardigd om in deze aangelegenheid een (of meerdere al gespeelde) wedstrijd(en) ongeldig te verklaren. Daarbij is ook gelet op onzekerheden die voor clubs niet kenbaar waren en waarop zij logischerwijs geen invloed konden uitoefenen en de verstrekkende gevolgen die zo'n ongeldigverklaring voor het gehele Nederlandse betaald voetbal zal (kunnen) hebben", besluit de KNVB.