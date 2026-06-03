Sneijder is Derksen-uitspraak niet vergeten: 'Daar heb ik wel last van gehad'

Wesley Sneijder heeft een boekje open gedaan over een uitspraak die Johan Derksen in het verleden deed over zijn toenmalige vrouw. Hij ergert zich aan de werkwijze van sommige media en vindt dat zij de moed moeten hebben om kritiek direct in iemands gezicht te uiten. Volgens de recordinternational kon kritiek op zijn voetbalspel hem tijdens zijn carrière weinig deren, maar ging het mis wanneer randzaken en onwaarheden over zijn privéleven werden verspreid.

In de podcast Wes & Raf van Ziggosport blikt het duo terug op de manier waarop zij als voetballers met de media omgingen. "Als ik voor mezelf spreek, ik wist echt wel wanneer ik slecht was", stelt Sneijder. "Als je dan kritiek krijgt op de basis van je spel, dan is de kracht van jou als voetballer dat je je na drie dagen weer kan revancheren", aldus de oud-speler. Hij geeft aan dat hij daar nooit last van had, maar dat de situatie veranderde zodra hij een zogenoemd celebrity-koppel vormde. "Dan halen ze er ineens allemaal dingen bij die niet waar zijn, dat is veel lastiger", blikt hij terug.

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In de uitzending komt specifiek de naam van Derksen ter sprake. Het boegbeeld van Vandaag Inside maakte in 2010 een opmerking over de ex-partner van Sneijder, Yolanthe Cabau. "Toen zei hij over mijn toenmalige vrouw: 'Misschien moet de hele selectie maar een keer over haar heen'", herinnert Sneijder zich. Hij onthult dat hij de televisiemaker daar destijds ook op heeft aangesproken. "Dat soort dingen kun je niet zomaar roepen, dat doe je gewoon niet", vervolgt hij. Hoewel hij snapt dat het voor de kijker soms leuk is om te lachen, benadrukt hij dat dergelijke opmerkingen veel met een persoon kunnen doen en dat dit wel eens werd vergeten.

Tafelgenoot Van der Vaart gaat heel anders om met onterechte kritiek. "Dat is wel het verschil tussen ons", reageert hij. "Als jij iets onterecht vindt, dan wil je het laten merken", zegt Van der Vaart tegen zijn collega. Zelf kiest de voormalig speler ervoor om geruchten te negeren. "Ik heb meer zoiets van: als ik ga zeggen dat het niet waar is, geloven ze me toch niet, dus laat dan maar zitten."

Sneijder trekt uit zijn ervaringen een duidelijke les voor zijn eigen huidige werkzaamheden in de media. Hij stelt dat het makkelijk is om zomaar dingen te roepen, zeker nu beide heren zelf de rol van analist vertolken. "Maar ik vind dat je geen dingen moet zeggen over mensen die je niet weet", stelt hij. De oud-voetballer vindt dat men niet moet suggereren als de desbetreffende persoon niet aanwezig is. "Dan moet je ook de ballen hebben om het te doen waar iemand bij zit, want dan kan diegene zich verweren en krijg je een discussie", besluit hij stellig.