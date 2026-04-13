Kan Marokko het sprookje van 2022 herhalen?

Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Marokko, dat als kersvers kampioen van Afrika afreist naar Noord-Amerika.

Marokko is inmiddels een ploeg waar de wereldtop serieus rekening mee houdt. Na de historische halve finale in Qatar en een knotsgekke Afrika Cup in eigen land, bruist het elftal van het zelfvertrouwen. Onder leiding van Mohamed Ouahbi wil Marokko laten zien dat ze geen eendagsvlieg zijn, maar een blijvende grootmacht in het internationale voetbal.

De weg naar kwalificatie

Artikel gaat verder onder video

De kwalificatie voor dit WK was voor Marokko een vrij eenvoudige opdracht. In de Afrikaanse poule lieten de Marokkanen zien dat ze een maatje te groot waren voor de concurrentie. Zo werd Tanzania met 3-0 verslagen en won de ploeg met 0-2 van Niger. Ook Congo had weinig in te brengen en werd met 4-1 opzij gezet. Omdat Eritrea zich terugtrok, kreeg Marokko daar ook nog een reglementaire zege cadeau. Zonder al te veel inspanning werd het ticket voor 2026 dan ook vroegtijdig binnengehaald.

Programma WK 2026

Marokko is ingedeeld in een pittige Groep C, waarin het meteen een zware start wacht tegen de recordkampioen. Daarnaast treffen ze ook Schotland, momenteel de nummer 43 van de wereldranglijst, wat een flinke uitdaging belooft te worden. De groepsfase wordt afgesloten met een wedstrijd tegen Haïti, dat op de 83e plaats van de wereldranglijst staat.

14 juni – 0:00 uur: Brazilië – Marokko in New Jersey

20 juni – 0:00 uur: Schotland – Marokko in Foxborough

25 juni – 0:00 uur: Marokko – Haïti in Atlanta

Terugblik van vorige WK

De herinnering aan het WK 2022 is nog springlevend. Marokko schreef daar geschiedenis door als eerste Afrikaanse en Arabische land ooit de halve finale van een wereldkampioenschap te halen. Ze schakelden grootmachten als Spanje en Portugal uit, maar gingen in de halve finale onderuit tegen Frankrijk. Die wedstrijd ging met 2-0 verloren, maar de prestatie zorgde voor een ongekende trots in de hele Arabische wereld.

Gekte om de Afrika Cup-finale

De aanloop naar dit WK werd gekenmerkt door een absurde finale van de Afrika Cup in januari 2026. In de wedstrijd tegen Senegal ontstond totale chaos toen de Senegalezen in de blessuretijd uit protest het veld verlieten na een penalty-beslissing. Na zeventien minuten keerden ze terug, waarna Brahim Diaz de penalty miste met een mislukte panenka. Senegal scoorde in de verlenging de 1-0 en vierde feest op het veld, waar ook nog een vreemde strijd gaande was om de handdoek van keeper Édouard Mendy vanwege bijgeloof. In maart 2026 draaide de Afrikaanse voetbalbond de uitslag echter volledig om: Marokko kreeg een reglementaire 3-0 zege omdat Senegal het veld had verlaten. Zo werd Marokko als nog aangewezen als kampioen.

Bekende namen

De selectie van Marokko barst van de kwaliteit en bekende namen. Achraf Hakimi is als rechtsback van Paris Saint-Germain nog altijd de grote leider van het elftal. Daarnaast beschikt de ploeg over veel aanvallend talent, met onder anderen Brahim Díaz, die momenteel uitkomt voor Real Madrid. Ook Ismael Saibari is een belangrijke naam. De middenvelder van PSV Eindhoven verkeert momenteel in bloedvorm en is zowel bij zijn club als bij de nationale ploeg een onmisbare schakel. Dit lijkt hét moment voor hem om zich op het hoogste podium te laten zien en mogelijk een stap te maken naar de Europese top. Verder kan Marokko rekenen op Anass Salah-Eddine, eveneens actief bij PSV.

Hoe ver kan Marokko komen?

Marokko wordt door kenners gezien als een gevaarlijke dark horse. Hoewel ze volgens de bookmakers niet bij de absolute topfavorieten horen, zal geen enkel land ze graag tegenkomen in de knock-outfase. De eerste wedstrijd tegen het Brazilië van Carlo Ancelotti wordt direct de ultieme test.