Ajax en FC Twente spelen donderdagmiddag een oefenwedstrijd tegen elkaar op de Toekomst. Het gaat om een besloten duel, dat wel te bekijken is via livestreams op de clubkanalen van beide concurrenten.

Doordat de finale van de KNVB Beker tussen AZ en NEC komend weekend op het programma staat, hebben de overige zestien Eredivisieclubs een weekend vrij. Om in de jacht op de tweede plaats toch in hun ritme te blijven, hebben Ajax en FC Twente besloten om donderdagmiddag tegen elkaar te oefenen op de Toekomst. Het duel in Amsterdam gaat om 14.00 uur van start.

Hoewel de oefenwedstrijd achter gesloten deuren wordt gespeeld, kunnen fans van Ajax en FC Twente de verrichtingen van hun clubs wel op de voet volgen. Het duel wordt namelijk live uitgezonden door Ajax in de Ajax-app, de TikTok- en YouTube-kanalen en de website van de club. Ook FC Twente verzorgt een livestream via het eigen YouTube-kanaal.

Het duel tussen Ajax en FC Twente is er een tussen de huidige nummers vijf en vier van de Eredivisie. De Enschedeërs hebben vier wedstrijden voor het einde van de competitie twee punten meer vergaard. Beide ploegen maken nog kans op de tweede plaats en daarmee directe plaatsing voor de Champions League. Twee weken geleden wist FC Twente in competitieverband met 1-2 te winnen in de Johan Cruijff ArenA.