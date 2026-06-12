Jeroen Grueter is donderdagavond pijnlijk de mist in gegaan tijdens de openingswedstrijd van het Wereldkampioenschap voetbal tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika. Na de 2-0 van Raúl Jiménez zag de NOS-commentator de wereldberoemde Mexicaanse bokser Saúl 'Canelo' Álvarez aan voor niemand minder dan Wayne Rooney.

In het legendarische Estadio Azteca opende Mexico donderdagavond het grootste WK voetbal ooit met een verdiende zege. In een herhaling van de openingswedstrijd van het WK van 2010 (destijds werd het 1-1) was het gastland veel te sterk voor Zuid-Afrika in een wedstrijd die werd ontsierd door maar liefst drie rode kaarten.

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Er waren nog geen tien minuten gespeeld, toen Julián Quiñones door de benen van de Zuid-Afrikaanse doelman Ronwen Williams schoot. De toeschouwers moesten vervolgens tot halverwege de tweede helft wachten op de tweede treffer. Die werd uiteindelijk gemaakt door Jiménez, die een voorzet van Roberto Alvarado tegendraads binnen kopte en de eindstand zo op 2-0 bepaalde.

Na de treffer van Jiménez bracht de regie een blije Canelo Álvarez in beeld. De Mexicaan werd in 2021 de eerste bokser aller tijden alle vier de wereldtitels in het middengewicht op zijn naam wist te krijgen. Grueter herkende echter heel iemand anders: "Het is, even kijken, het lijkt Wayne Rooney wel daar, met dat Mexico-shirt en die zonnebril. Ja, die kan zo'n goal wel waarderen, perfecte positionering", sprak de commentator.

Direct daarna werd op het veld een drinkpauze ingelast en dus schakelde de NOS door naar een reclameblok - wat de omroep op de nodige kritiek van kijkers kwam te staan. Grueter werd tijdens de korte break gewezen op zijn foutje, want toen het duel na enkele minuten weer hervat werd klonk het: "Nog eventjes terugkomen op de persoon van wie ik vermoedde dat het Wayne Rooney was. Dat was hem niet! Het is Canelo Álvarez, de beste en meest geliefde bokser van Mexico. Hartelijk dank, diverse hulplijnen, voor deze aanvulling."