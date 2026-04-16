Arbeloa moet vrezen voor vertrek bij Real Madrid na uitschakeling in de Champions League

16 april 2026, 11:49
Alvaro Arbeloa, de interim-trainer van Real Madrid
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Na de nederlaag en uitschakeling in de Champions League staat Álvaro Arbeloa onder druk bij Real Madrid. Het is een opsomming van de grote achterstand op Barcelona en de uitschakeling in de Copa del Rey. Volgens The Athletic is het tijdperk van Álvaro Arbeloa aan het einde van het seizoen voorbij.

Real Madrid hoopte met Arbeloa, die in januari het stokje overnam van de vertrokken Xabi Alonso, de weg omhoog te vinden. De realiteit blijkt toch anders te zijn. Na de 6-4 nederlaag tegen Bayern München over twee duels is de sfeer omgeslagen in de Spaanse hoofdstad. De trainer van Real Madrid reageerde zelf ook al na de wedstrijd tegen Bayern München op de geruchten: “Het is de beslissing van de club en ik ben een loyale supporter. Het enige wat ik wil is dat Real Madrid wint, ongeacht wie de leiding heeft.”

Ingrijpende veranderingen

Journalist Mario Cortegana van The Athletic schetst een duidelijk beeld van de situatie bij Real Madrid. “De exit in de Champions League luidt een zomer van ingrijpende veranderingen in het Bernabéu in", zo schrijft hij. President Florentino Pérez zou diep teleurgesteld zijn in wat de ploeg toonde in de Allianz Arena. Vooral het feit dat Real Madrid, ondanks de aanwezigheid van Kylian Mbappé en Jude Bellingham, geen vuist kon maken tegen de Duitsers, wordt Arbeloa zwaar aangerekend. De beslissing is intern eigenlijk al genomen: Arbeloa is een gewaardeerde kracht binnen de club, maar mist simpelweg ervaring.

Mogelijke opvolgers

De mogelijke opvolger voor Arbeloa wordt al snel genoemd. Zo worden Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino en Zinedine Zidane als de belangrijkste kandidaten gezien, waarbij Pochettino op dit moment de meest realistische kandidaat lijkt. Hoewel de naam van Zidane valt in Madrid, lijkt een terugkeer van de Fransman ditmaal niet realistisch. Volgens de laatste geruchten wordt hij na het WK van 2026 de nieuwe bondscoach van Frankrijk

Álvaro Arbeloa

Álvaro Arbeloa
Real Madrid
Team: Real Madrid
Functie: Coach
Leeftijd: 43 jaar (17 jan. 1983)

Meer info

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
31
54
79
2
Real Madrid
31
36
70
3
Villarreal
31
20
61
4
Atlético
31
19
57
5
Betis
31
7
46

Complete Stand

