Genoa wil langer door met , zo weet Tuttomercato. De sluitpost tekende afgelopen winter een contract voor een half seizoen, met een optie om te verlengen tot medio 2029. Daar wil de nummer dertien van Italië ‘zeer waarschijnlijk’ gebruik van maken.

Bijlow vertrok afgelopen winter bij Feyenoord, de club waar hij al zijn hele carrière onder contract stond. De doelman kampte vaak met blessureleed, waardoor hij zich nooit echt lange tijd achter elkaar kon onderscheiden in De Kuip. Dit seizoen zou de achtvoudig international eerste keuze zijn bij Feyenoord, maar hij was niet fit genoeg, waardoor de keuze alsnog op Timon Wellenreuther viel. Daardoor kwam hij maar een wedstrijd in actie voor de Rotterdammers in de eerste seizoenshelft: het verloren bekerduel met sc Heerenveen (2-3).

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen winter besloot Genoa om Bijlow te bevrijden van zijn reserverol in De Kuip, waar hij nog een contract voor een half jaar had. Vanwege het blessureverleden van de doelman kozen de Italianen ervoor om hem tot het einde van het seizoen vast te leggen, met een optie om zijn contract te verlengen tot medio 2029. Die optie lijkt Genoa nu te willen gebruiken, aldus Tuttomercato.

Bijlow kreeg in Italië van trainer Daniele De Rossi direct de kans om zich te laten zien onder de lat, waar hij indruk maakte. Sindsdien is de Nederlander niet meer weg te denken uit de basis. In twaalf duels hield hij drie keer zijn doel schoon. Ook vielen zijn prestaties op bij Ronald Koeman, die hem in maart voor het eerst sinds het EK van 2024 opriep voor Oranje.