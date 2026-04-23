‘Bijlow overtuigt Genoa, dat langer met hem door wil’

23 april 2026, 09:52
Bijlow Oranje
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Genoa wil langer door met Justin Bijlow, zo weet Tuttomercato. De sluitpost tekende afgelopen winter een contract voor een half seizoen, met een optie om te verlengen tot medio 2029. Daar wil de nummer dertien van Italië ‘zeer waarschijnlijk’ gebruik van maken.

Bijlow vertrok afgelopen winter bij Feyenoord, de club waar hij al zijn hele carrière onder contract stond. De doelman kampte vaak met blessureleed, waardoor hij zich nooit echt lange tijd achter elkaar kon onderscheiden in De Kuip. Dit seizoen zou de achtvoudig international eerste keuze zijn bij Feyenoord, maar hij was niet fit genoeg, waardoor de keuze alsnog op Timon Wellenreuther viel. Daardoor kwam hij maar een wedstrijd in actie voor de Rotterdammers in de eerste seizoenshelft: het verloren bekerduel met sc Heerenveen (2-3).

Afgelopen winter besloot Genoa om Bijlow te bevrijden van zijn reserverol in De Kuip, waar hij nog een contract voor een half jaar had. Vanwege het blessureverleden van de doelman kozen de Italianen ervoor om hem tot het einde van het seizoen vast te leggen, met een optie om zijn contract te verlengen tot medio 2029. Die optie lijkt Genoa nu te willen gebruiken, aldus Tuttomercato.

Bijlow kreeg in Italië van trainer Daniele De Rossi direct de kans om zich te laten zien onder de lat, waar hij indruk maakte. Sindsdien is de Nederlander niet meer weg te denken uit de basis. In twaalf duels hield hij drie keer zijn doel schoon. Ook vielen zijn prestaties op bij Ronald Koeman, die hem in maart voor het eerst sinds het EK van 2024 opriep voor Oranje.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Lees ook:
Perr Schuurs

Perr Schuurs noemt vier Italiaanse clubs die naar hem informeerden

  • zo 12 april, 11:03
  • 12 apr. 11:03
  • 1
Donyell Malen viert een van zijn drie treffers bij AS Roma - Pisa

Ontketende Malen goud waard voor Roma met hattrick tegen Pisa

  • vr 10 april, 22:40
  • 10 apr. 22:40
  • 1
Gian Piero Gasperini, de trainer van AS Roma

Opvallende beelden: Roma-coach Gasperini verlaat persconferentie in tranen

  • vr 17 april, 15:58
  • 17 apr. 15:58
Justin Bijlow

Justin Bijlow
Genoa
Team: Genoa
Leeftijd: 28 jaar (22 jan. 1998)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Genoa
12
0
2025/2026
Feyenoord
0
0
2024/2025
Feyenoord
4
0
2023/2024
Feyenoord
17
0

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
11
Udinese
33
-5
43
12
Torino
33
-17
40
13
Genoa
33
-6
39
14
Parma
33
-16
39
15
Fiorentina
33
-7
36

