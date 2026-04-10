Ontketende Malen goud waard voor Roma met hattrick tegen Pisa

10 april 2026, 22:40   Bijgewerkt: 22:49
Donyell Malen viert een van zijn drie treffers bij AS Roma - Pisa
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Donyell Malen was vrijdagavond de grote man bij AS Roma. De 27-jarige Nederlander tekende met een hattrick voor de volledige productie van de Romeinen, die in eigen huis met 3-0 te sterk waren voor Pisa en daardoor mee blijven draaien in de strijd om Champions Laegue-voetbal.

Malen stond tegen net als Devyne Rensch in de basisopstelling van Roma-trainer Gian Piero Gasperini. Bij de bezoekers begon Feyenoord-huurling Calvin Stengs op de bank. Het publiek in het Stadio Olimpico zat nauwelijks, of de aanvaller had zijn eerste van de aanval er al in liggen. Na een mislukte onderschepping van een Pisa-speler snelde Malen vanaf de linkerflank de zestien in, waar hij een tweede verdediger uitkapte en met een uitstekend schot de verre hoek vond: 1-0.

Vlak voor het einde van de eerste helft was het vervolgens opnieuw raak. Op aangeven van de mee opgekomen Rensch was het voor Malen een koud kunstje om van dichtbij de ruststand op 2-0 te bepalen. Na rust had de Nederlander vervolgens niet lang nodig om zijn hattrick te completeren. Na een bekeken pass van Matías Soulé punterde Malen tussen twee tegenstanders in de 3-0 tegen de touwen. Tien minuten voor tijd haalde Gasperini de hattrick-held naar de kant, Robinio Vaz mocht zijn plek innemen. Gescoord werd er in het restant echter niet meer.

Door de zege blijft Roma meestrijden om een ticket voor de Champions League. De hoofdstedelingen komen op 57 punten uit 32 duels. Dat zijn er evenveel als nummer vijf Juventus, dat echter een beter doelsaldo heeft én morgen nog in actie komt tegen de nummer zeven, Atalanta. Nummer vier Como heeft één punt meer dan Roma en neemt het zondag in eigen huis op tegen koploper Inter. Aan het eind van de rit plaatsen de bovenste vier zich rechtstreeks voor de competitiefase van het miljardenbal.

1 reactie
PSV bril!
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

💪

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

PSV bril!
319 Reacties
436 Dagen lid
735 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

💪

Roma - Pisa

AS Roma
3 - 0
Pisa
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Serie A
Seizoen: 2025/2026

Donyell Malen

Donyell Malen
AS Roma
Team: Roma
Leeftijd: 27 jaar (19 jan. 1999)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Roma
11
7
2025/2026
Aston Villa
21
4
2024/2025
Dortmund
14
3
2024/2025
Aston Villa
14
3

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
4
Como
31
31
58
5
Juventus
31
25
57
6
Roma
32
17
57
7
Atalanta
31
17
53
8
Bologna
31
3
45

