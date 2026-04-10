was vrijdagavond de grote man bij AS Roma. De 27-jarige Nederlander tekende met een hattrick voor de volledige productie van de Romeinen, die in eigen huis met 3-0 te sterk waren voor Pisa en daardoor mee blijven draaien in de strijd om Champions Laegue-voetbal.

Malen stond tegen net als Devyne Rensch in de basisopstelling van Roma-trainer Gian Piero Gasperini. Bij de bezoekers begon Feyenoord-huurling Calvin Stengs op de bank. Het publiek in het Stadio Olimpico zat nauwelijks, of de aanvaller had zijn eerste van de aanval er al in liggen. Na een mislukte onderschepping van een Pisa-speler snelde Malen vanaf de linkerflank de zestien in, waar hij een tweede verdediger uitkapte en met een uitstekend schot de verre hoek vond: 1-0.

Vlak voor het einde van de eerste helft was het vervolgens opnieuw raak. Op aangeven van de mee opgekomen Rensch was het voor Malen een koud kunstje om van dichtbij de ruststand op 2-0 te bepalen. Na rust had de Nederlander vervolgens niet lang nodig om zijn hattrick te completeren. Na een bekeken pass van Matías Soulé punterde Malen tussen twee tegenstanders in de 3-0 tegen de touwen. Tien minuten voor tijd haalde Gasperini de hattrick-held naar de kant, Robinio Vaz mocht zijn plek innemen. Gescoord werd er in het restant echter niet meer.

Door de zege blijft Roma meestrijden om een ticket voor de Champions League. De hoofdstedelingen komen op 57 punten uit 32 duels. Dat zijn er evenveel als nummer vijf Juventus, dat echter een beter doelsaldo heeft én morgen nog in actie komt tegen de nummer zeven, Atalanta. Nummer vier Como heeft één punt meer dan Roma en neemt het zondag in eigen huis op tegen koploper Inter. Aan het eind van de rit plaatsen de bovenste vier zich rechtstreeks voor de competitiefase van het miljardenbal.