Live voetbal

Zaakwaarnemer adviseerde Kuyt te vertrekken bij Dordrecht

23 april 2026, 11:11
Dirk Kuijt bij FC Dordrecht
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Dirk Kuyt zette vorige week zijn handtekening onder een nieuw contract bij FC Dordrecht. Als het aan zijn zaakwaarnemer Rob Jansen had gelegen, zou de oud-voetballer deze zomer zijn vertrokken bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Kuyt tekende vorig jaar een contract voor een seizoen bij FC Dordrecht. Met de huidige tiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie loopt de club deelname aan de play-offs mis, maar De Schapekoppen zijn wel overtuigd van het functioneren van de voormalig international. Vorige week zette hij zijn handtekening onder een nieuw contract, waardoor hij tot medio 2028 vastligt aan De Krommedijk.

Artikel gaat verder onder video

“Ik was er tegen”, geeft Jansen aan in KieftJansenEgmondGijp als hem wordt gevraagd wat hij van de contractverlenging van Kuyt vindt. “Ik zei: ‘Ik denk dat je moet wachten en misschien moet kijken naar een andere stap’”, aldus de zaakwaarnemer van de trainer. Ook een rol als assistent bij een ‘grotere club’ vond Jansen een serieuze optie voor zijn cliënt. “Maar hij zei zelf: ‘Ik wil hier nog twee jaar blijven’.”

Jansen geeft aan dat Kuyt zich thuis voelt bij Dordrecht. “Hij groeit met de club mee, de leiding is stabiel en het is een leuke club om te zitten”, gaat de zaakwaarnemer verder. “Hij gelooft echt in de resultaten.” Wim Kieft geeft aan dat hij bij interviews van Kuyt ook het gevoel krijgt dat hij het naar zijn zin heeft. “Hij speelt leuk voetbal, niks aan de hand, dus klaar”, reageert Jansen weer. “Goede beslissing van hemzelf.”

➡️ Meer FC Dordrecht nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Keuken Kampioen Divisie-schild

KNVB reageert op dilemma FC Den Bosch

  • ma 20 april, 11:01
  • 20 apr. 11:01
  • 1
Henk de Jong in tranen tijdens De Graafschap - Cambuur

Henk de Jong tot tranen geroerd door spandoek op De Vijverberg

  • vr 17 april, 21:13
  • 17 apr. 21:13
  • 2
Henk de Jong

Moeder van Henk de Jong overleden: 'Ze zei nog dat ik wel moest gaan voetballen'

  • do 16 april, 17:28
  • 16 apr. 17:28
  • 1
0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Voetbalfanaat
574 Reacties
1.244 Dagen lid
2.998 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik denk dat het van Dirk inderdaad een goede beslissing is om zo in de luwte in de KKD zich verder te ontwikkelen als trainer bij één van de leukste clubs in het betaalde voetbal. Als hij zo zijn trainers carrière opbouwt kan hij in de toekomst met meer ervaring bij een grote club aan de slag.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Net binnen

Meer nieuws

Dirk Kuijt

Dirk Kuijt
FC Dordrecht
Team: Dordrecht
Functie: Coach
Leeftijd: 45 jaar (22 jul. 1980)

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
8
Roda
37
7
55
9
Den Bosch
37
-2
51
10
Dordrecht
37
-7
47
11
Vitesse
37
10
44
12
Eindhoven
37
-19
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws