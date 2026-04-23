Dirk Kuyt zette vorige week zijn handtekening onder een nieuw contract bij FC Dordrecht. Als het aan zijn zaakwaarnemer Rob Jansen had gelegen, zou de oud-voetballer deze zomer zijn vertrokken bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Kuyt tekende vorig jaar een contract voor een seizoen bij FC Dordrecht. Met de huidige tiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie loopt de club deelname aan de play-offs mis, maar De Schapekoppen zijn wel overtuigd van het functioneren van de voormalig international. Vorige week zette hij zijn handtekening onder een nieuw contract, waardoor hij tot medio 2028 vastligt aan De Krommedijk.

“Ik was er tegen”, geeft Jansen aan in KieftJansenEgmondGijp als hem wordt gevraagd wat hij van de contractverlenging van Kuyt vindt. “Ik zei: ‘Ik denk dat je moet wachten en misschien moet kijken naar een andere stap’”, aldus de zaakwaarnemer van de trainer. Ook een rol als assistent bij een ‘grotere club’ vond Jansen een serieuze optie voor zijn cliënt. “Maar hij zei zelf: ‘Ik wil hier nog twee jaar blijven’.”

Jansen geeft aan dat Kuyt zich thuis voelt bij Dordrecht. “Hij groeit met de club mee, de leiding is stabiel en het is een leuke club om te zitten”, gaat de zaakwaarnemer verder. “Hij gelooft echt in de resultaten.” Wim Kieft geeft aan dat hij bij interviews van Kuyt ook het gevoel krijgt dat hij het naar zijn zin heeft. “Hij speelt leuk voetbal, niks aan de hand, dus klaar”, reageert Jansen weer. “Goede beslissing van hemzelf.”