Goed nieuws voor Feyenoord en FC Dordrecht. De twee clubs hebben hun succesvolle samenwerking met drie jaar verlengd. Dat betekent dat ze in ieder geval tot en met 2029 aan elkaar verbonden blijven. Beide clubs hebben dit donderdag via hun officiële kanalen bekendgemaakt.

Sinds de zomer van 2023 werken Feyenoord en de club uit de Keuken Kampioen Divisie intensief met elkaar samen. Dat bevalt van beide kanten uitstekend. Het idee is simpel: talenten van Feyenoord die nog niet klaar zijn voor het eerste elftal in De Kuip, doen bij FC Dordrecht waardevolle ervaring op in het betaalde voetbal. Ook stafleden maken soms de tijdelijke overstap naar de Krommedijk.

Vruchten afgeworpen

Dennis te Kloese, de algemeen directeur van Feyenoord, is erg blij met het nieuwe contract. "Het is goed dat dit partnership wordt gecontinueerd", reageert hij via de clubkanalen. "De samenwerking heeft voor beide kanten duidelijk zijn vruchten afgeworpen. FC Dordrecht is voor ons een prima plek waar onze talenten ervaring kunnen opdoen in het betaald voetbal. Deze verlenging laat zien hoeveel vertrouwen we in elkaar hebben."

Hulp achter de schermen

FC Dordrecht is op zijn beurt net zo enthousiast. De hulp uit Rotterdam is voor de club enorm belangrijk. Algemeen directeur Hans de Zeeuw noemt de samenwerking ontzettend waardevol. "Wij zijn heel blij en trots dat we dit met drie jaar hebben verlengd. We kijken ernaar uit om samen met Feyenoord nog meer talenten de kans te geven om zich bij ons te ontwikkelen en door te groeien." De samenwerking gaat overigens verder dan alleen het stallen van spelers en trainers. Feyenoord helpt FC Dordrecht ook actief achter de schermen. Zo delen de Rotterdammers hun kennis op het gebied van scouting, innovatie en het opleiden van jeugd. Een echte win-winsituatie dus, waar beide ploegen tot en met 2029 van blijven profiteren.