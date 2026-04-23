René van der Gijp begrijpt absoluut niet waarom analisten vaak denigrerend spreken over , zo stelt hij in KieftJansenEgmondGijp. De oud-voetballer vindt het ‘belachelijk’ hoe mensen als Johan Derksen en Valentijn Driessen zich uitlaten over de aanvoerder van Oranje.

Wim Kieft geeft in de podcast aan dat hij zich afvraagt of Van Dijk komende zomer wel fit is voor het WK. “Hij heeft zo veel wedstrijden gespeeld en dan nu weer dat krankzinnige gevecht tegen Everton, waar ze de hele wedstrijd tegen je aan beuken”, begint de oud-spits. “Dan moet je nog een WK gaan spelen, dan ben je toch helemaal op?”, vraagt hij zich af.

Van der Gijp haakt daarop in door te stellen dat hij zich ‘verbijstert’ over de kritiek die Van Dijk over zich heen krijgt. “Valentijn en Johan, maar ook anderen, praten best wel denigrerend over Virgil van Dijk’, stelt de oud-buitenspeler. “Belachelijk”, reageert Kieft direct. “Dat is belachelijk, ja”, geeft Van der Gijp zijn tafelgenoot gelijk. “Hij wordt in de Premier League gewoon gezien als een van de allerbeste ooit. Bij ons aan tafel wordt niet gezegd dat hij niet zo goed is, maar dat hij er weinig van kan”, uit Van der Gijp zijn verbazing. “Dat is krankzinnig”, reageert Rob Jansen. Van der Gijp geeft aan zelf maar zijn mond te houden bij Vandaag Inside als mensen weer zo kritisch over Van Dijk zijn.

Jansen tipte Van Dijk bij Ajax en PSV

Van Dijk begon zijn profloopbaan bij FC Groningen, waarna hij via Celtic en Southampton bij Liverpool terechtkwam. De verdediger heeft zo’n tien jaar geleden al eens aangegeven dat Ajax, Feyenoord en PSV hem niet wilden hebben, iets wat Jansen zelf ook heeft meegemaakt. “Tegen PSV en Ajax heb ik toen gezegd dat ze Virgil moesten volgen. ‘Jullie kijken nu in het buitenland, maar dat moet je niet doen. Daar loopt hij.’ Maar bij beide clubs zeiden de managers ‘nee’”, aldus de zaakwaarnemer, die overigens niet met Van Dijk werkte. “‘We hebben al iemand op die plek’, zeiden ze”, besluit Jansen.