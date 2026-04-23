Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Ecuador.

In Nederland maakten we vorige maand kennis met de nationale voetbalploeg van Ecuador. De ploeg hield Oranje op 1-1 in het Philips Stadion, al speelde het ruim tachtig minuten met een man meer. Wat opviel, is dat La Tri verdedigend amper iets weggaf. Precies daar lijkt ook hun kracht te liggen.

Artikel gaat verder onder video

Ecuador maakte indruk in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiegroep, waar het tweede eindigde achter Argentinië en landen als Colombia, Uruguay en Brazilië boven bleef. Ondanks een puntenaftrek van drie behaalde Ecuador liefst 29 punten. Bovendien is de ongeslagen serie van Ecuador indrukwekkend te noemen: zeventien duels op rij leed het Zuid-Amerikaanse land géén nederlaag. De laatste verliespartij dateert van 7 september 2024, toen Brazilië met 1-0 te sterk was. Op dit moment is Ecuador de nummer 23 van de FIFA-wereldranglijst.

Defensieve machine onder Sebastián Beccacece

Na het WK in 2022, waar Ecuador – in een poule met Qatar, Senegal en Nederland – niet verder kwam dan de derde plaats, nam de Argentijn Sebastián Beccacece het stokje over van Felix Sanchez. De trainer met de lange blonde lokken was eerder eindverantwoordelijke bij clubs als Eche, Defensa, Racing Club en Independiente.

Onder zijn leiding zit Ecuador flink in de lift. Zijn vuurdoop tegen Brazilië werd met 1-0 verloren, maar daarna was La Tri onverslaanbaar in de kwalificatiepoule. Het incasseerde slechts twee tegentreffers met Beccacece aan het roer en liefst zes (!) duels eindigden in 0-0.

Programma WK 2026: geen abc’tje, maar knockout-fase is haalbaar

In Groep E is Ecuador gekoppeld aan Duitsland, Ivoorkust en Curaçao. Op voorhand is de ploeg van Beccacece favoriet voor de nummer twee-positie, al zit er misschien zelfs meer in het vat. Met de defensieve Ecuadoraanse kracht mag grootmacht Duitsland zich voorbereiden op een pittige tegenstander. Toch zal Ecuador hopen dat het vóór dat duel al goede papieren heeft voor de knockout-fase.

Liefhebbers van het Ecuadoraanse elftal moeten er tijdens de groepsfase wel wat voor over hebben: de ploeg speelt twee keer na middernacht en treedt in de slotronde om 22.00 uur aan tegen Duitsland.

Speelschema Ecuador (Groep E):

15 juni – 01.00 uur – Ivoorkust – Ecuador in Philadelphia

21 juni – 02.00 uur – Ecuador – Curaçao in Kansas City

25 juni – 22.00 uur – Ecuador – Duitsland in New York/New Jersey

WK-historie: vijfde deelname voor Ecuador, slechts één uitschieter

Ecuador deed tot dusver vier keer mee aan een WK. Sinds het debuut in 2002 miste het de edities van 2010 en 2018. Slechts één keer kwam La Tri verder dan de groepsfase: in 2006. Het Zuid-Amerikaanse land werd destijds tweede in een poule met Duitsland, Polen en Costa Rica. In de achtste finales was Engeland nipt te sterk: 1-0 door een doelpunt van David Beckham uit een prachtige vrije trap.

In Qatar was Ecuador ook van de partij. De ploeg kwam niet verder dan de groepsfase, maar vertolkte zowaar een historische rol. In Groep A was het Zuid-Amerikaanse land de eerste opponent van gastland Qatar. Dat duel werd met 0-2 gewonnen. Ecuador vervolgde het WK 2022 met een gelijkspel tegen het Nederlands elftal: 1-1. De cruciale laatste groepswedstrijd tegen Senegal ging verloren, waardoor Ecuador de knockout-fase misliep.

Bekende namen: twee peperdure spelers

Met Moises Caicedo als controleur op het middenveld beschikt Ecuador over een van de sterkhouders van Chelsea, die in de zomer van 2023 voor 116 (!) miljoen euro overkwam van Brighton & Hove Albion. Ook Paris Saint-Germain-verdediger William Pacho vertegenwoordigt een krankzinnige waarde van zeventig miljoen euro bij het Ecuadoraanse elftal.

Een speler die al lang meeloopt bij de nationale ploeg van Ecuador is Enner Valencia. De ex-spits van onder andere West Ham United en Everton speelde al 105 wedstrijden voor zijn natie. Daarin maakte hij 49 doelpunten, waarmee hij all-time topscorer is van Ecuador. Ook komend WK zal Valencia weer van de partij zijn.

Yohn Yeboah is een speler die menigeen kan kennen door zijn verleden in Nederland. De spits speelde in de Eredivisie én Keuken Kampioen Divisie en was actief bij VVV-Venlo, Willem II en Almere City.

Met uitstekende voorbereiding lonkt succes voor Ecuador

Al met al ziet het er goed uit voor Ecuador. De ploeg van Beccacece is lang ongeslagen, kende een fraaie kwalificatiecyclus en lijkt met een ontzettend sterke defensie een serieuze kandidaat voor de zestiende finales.