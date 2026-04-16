Schokkend: Ecuadoraanse arbiter tijdens wedstrijd doodgeschoten door veldbestormers

Schokkend nieuws vanuit het Ecuadoraanse amateurvoetbal, waar scheidsrechter Javier Ortega (48) zondag tijdens een amateurwedstrijd is doodgeschoten door een groep veldbestormers. Lokale autoriteiten gaan uit van een gerichte moordaanslag.

De moord vond plaats in Pasaje, een stadje in het zuidwesten van het Zuid-Amerikaanse land. Volgens ooggetuigen openden de schutters het vuur op de scheidsrechter nadat zij het veld betraden. Op dat moment was de wedstrijd bezig en raakten spelers en toeschouwers in grote paniek. De arbiter kwam op het veld om het leven.

Artikel gaat verder onder video

Ondertussen namen de daders de benen richting Pasaje. Er zijn nog geen arrestaties verricht en het onderzoek loopt nog. Het lokale LA100 meldt dat de autoriteiten uitgaan van een gerichte moordactie. “Dit is een koelbloedige misdaad op een plek die bedoeld is voor sport en de gemeenschap”, staat in het bericht.

Ortega was een bekende scheidsrechter in het hogere amateurvoetbal van Ecuador. De moordaanslag komt daarom als een bom binnen. Landelijke scheidsrechtersorganisaties eisen betere beveiliging bij lokale duels. “Ortega was een toegewijde scheidsrechter. Een leven verliezen om een potje voetbal is ondenkbaar”, aldus een bestuurder uit het Ecuadoraanse amateurvoetbal.