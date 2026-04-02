maakte geen beste beurt bij het Nederlands elftal in de oefenwedstrijd tegen Ecuador, zo stelt Arnold Mühren in Oranje op Rapport namens De Telegraaf. De voormalig EK-winnaar deelt een onvoldoende uit aan de ervaren centrale verdediger, al is hij sowieso allesbehalve te spreken over de achterhoede van afgelopen dinsdag.

Het Nederlands elftal kende een teleurstellende oefenwedstrijd tegen Ecuador, omdat Denzel Dumfries al na twaalf minuten – bij een 1-0-voorsprong – een directe rood kaart pakte. Oranje kon de 1-0-voorsprong niet vasthouden. Vanuit een penalty, die Mark Flekken weggaf, incasseerde de ploeg van Ronald Koeman één tegengoal.

Toch is Mühren niet te spreken over de defensie. De Vrij is de man die de meeste kritiek krijgt: “Je merkt nu dat De Vrij wedstrijdritme mist, omdat hij in Italië veel meer op de bank zit. Een goede De Vrij overkomt dit niet, wat er dinsdagavond gebeurde. Ik doel onder meer op het moment dat hij met een spits op de grond ligt”, begint de rapporteur.

“Hij gleed uit bij het doelpunt, hij had problemen met de ruimte achter hem en zo’n geroutineerde verdediger als hij hoort een stabielere indruk te maken. De hele achterhoede van Oranje speelde niet geweldig. Dat moet echt beter”, vervolgt Mühren.

Micky van de Ven is de enige verdediger die er vanaf komt met een voldoende: 6. Lutsharel Geertruida, Virgil van Dijk en Nathan Aké krijgen allen een 5. "Van de Ven moet gewoon linksback gaan spelen bij Oranje. Hij kan ook als linksbenige centrale verdediger uit de voeten, maar op die linkerflank brengt hij vaak wat meer. Met zijn snelheid kan hij goed corrigeren en dat deed hij tegen Ecuador", aldus Mühren.