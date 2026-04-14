VI-visagiste baalt van nieuws over relatie met Youri Mulder: 'Ze vindt dit verschrikkelijk'

Vandaag Inside-visagiste Wieke Wierda baalt dat ze in het nieuws is gekomen door geruchten over haar relatie met Youri Mulder. Dat vertelde Johan Derksen maandagavond op televisie.

Onlangs onthulde Wim Kieft dat Wierda, die al jarenlang de visagie verzorgt bij Vandaag Inside, een relatie heeft met Mulder. Bij de makers van het programma was dit bekend, maar bij de buitenwereld niet. De onthulling leverde direct de nodige berichtgeving op in de media.

"Wim Kieft vertelde het in de podcast bij René (van der Gijp, red.)", blikte Derksen terug. "Dat bedoelde Wim goed, maar al die sites luisteren zo'n podcast af en dan krijg je dit. Wieke vindt dit verschrikkelijk, die wil niet in beeld." Wilfred Genee bevestigde dat: "Ze vindt dit niet leuk."

Wierda en Mulder hebben volgens Derksen al drie jaar lang een relatie: "Dat wisten wij hier allemaal, maar nu hebben ze het ontdekt en is het plotseling nieuws. De Telegraaf maakt er gewoon weer een pagina van.

"En terecht", reageert De Telegraaf-journalist Valentijn Driessen. "Mensen zijn geïnteresseerd in de liefde."

