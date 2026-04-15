Bayern München - Real Madrid ontspoort na laatste fluitsignaal: nóg een rode kaart

Bij Real Madrid zijn de druiven ontzettend zuur na de spectaculaire uitschakeling van woensdagavond in de halve finale van de Champions League door Bayern München. Een aantal spelers van de Spaanse grootmacht was de emoties niet de baas, hetgeen na het laatste fluitsignaal resulteerde in nóg een rode kaart.

Bayern en Real Madrid maakten er woensdagavond een waar spektakelstuk van in de Allianz Arena, nadat het heenduel in een 1-2 overwinning was geëindigd voor de Duitsers. Real Madrid leidde lang met 2-3, waardoor een verlenging onvermijdelijk leek.

Artikel gaat verder onder video

In de slotfase eiste scheidsrechter Slavko Vincic een hoofdrol op. De Sloveense arbiter stuurde Eduardo Camavinga in de 86ste minuut bij een 2-3 tussenstand met tweemaal geel van het veld, waarna Bayern in het restant nog twee keer wist te scoren en met een 4-3 overwinning van het veld stapte.

Na het laatste fluitsignaal verzamelden de spelers van Real Madrid zich massaal rondom Vincic. Een aantal spelers schold de scheidsrechter de huid vol, hetgeen uiteindelijk nog resultaat in een directe rode kaart voor Arda Güler.