Kijkers zijn Vinicius Júnior na acht minuten spuugzat: ‘Misselijkmakend!’

15 april 2026, 21:32
Vinicius Júnior Bayern München Real Madrid
Foto: © Ziggo Sport
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Vinicius Júnior heeft zich woensdagavond al vroeg in het Champions League-duel tussen Bayern München en Real Madrid de woede van veel kijkers op de hals gehaald. Aanleiding was het onsportieve gedrag van de aanvaller van Real Madrid jegens Joshua Kimmich.

In de achtste minuut van de wedstrijd kwam Kimmich in balbezit op ongeveer dertig meter van het doel van Real Madrid. De middenvelder van Bayern werd van achteren aangetikt door Vinicius Júnior, waarna de Braziliaan van Real Madrid zijn tegenstander nog een duw na gaf.

Scheidsrechter Slavko Vincic gaf voordeel aan Bayern. Toen het spel even later stil kwam te liggen, liep de Sloveense arbiter alsnog naar Vinicius Júnior. Vincic gaf de linksbuiten een standje, maar liet hem wegkomen met een waarschuwing.

Het onsportieve gedrag van Vinicius Júnior jegens Kimmich zorgt voor ergernis bij veel Nederlandse kijkers van het duel. “Kan Vinicius nou echt nooit eens normaal doen?”, vraagt iemand zich bijvoorbeeld af op X.

Iemand anders schrijft: “Hoe kan je in godsnaam fan zijn van die Vinicius. Zelden zo ontzettende onsympathieke stumper op de velden zien rondlopen. Ik gun hem en Real al het ongeluk van de wereld.”

Weer iemand anders schrijft: “Haha geef Vinicius gewoon geel man, misselijkmakende gast. Ongelofelijk.”

De wedstrijd tussen Bayern en Real Madrid was overigens zeer spectaculair begonnen. Real nam al na één minuut spelen de leiding via Arda Güler, die profiteerde van een matige uittrap van doelman Manuel Neuer, maar Bayern kwam vijf minuten later alweer langszij via een rake kopbal van Aleksandar Pavlović.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Vinícius Júnior

Vinícius Júnior
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 25 jaar (12 jul. 2000)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Real Madrid
30
11
2024/2025
Real Madrid
30
11
2023/2024
Real Madrid
26
15
2022/2023
Real Madrid
33
10

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

Complete Stand

