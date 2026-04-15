LIVE Champions League | Bayern en Arsenal in eigen huis op jacht naar halvefinaleplaats

Vanavond worden de laatste twee halvefinalisten van de Champions League bekend. Bayern München en Arsenal lijken op voorhand de beste papieren te hebben om zich bij de laatste vier te scharen. De Duitse grootmacht hoopt in eigen huis de klus te klaren tegen recordwinnaar Real Madrid, dat in de heenwedstrijd in Bernabéu al met 1-2 werd verslagen. The Gunners waren op hun beurt vorige week in Lissabon met 0-1 te sterk voor Sporting CP en kunnen het karwei vanavond in het eigen Emirates Stadium afmaken. Om 21.00 uur gaat de bal rollen, in dit blog blijf je de komende uren live op de hoogte van alle ontwikkelingen bij de kwartfinales Bayern München - Real Madrid en Arsenal - Sporting CP.

Timber nog altijd afwezig Jurriën Timber is woensdagavond niet van de partij bij Arsenal. De verdediger kampt nog altijd met een blessure. Ook Riccardo Calafiori, Bukayo Saka en Martin Ødegaard moeten de return tegen Sporting missen bij The Gunners. Dean Huijsen gepasseerd Opvallend is dat Real Madrid-trainer Alvaro Arbeloa kiest voor Eder Militao in het centrum. Dean Huijsen stond in het heenduel nog in de basis, maar verhuist dus naar de bank. De opstellingen van Arsenal en Sporting CP De opstellingen van de andere kwartfinale tussen Arsenal en Sporting CP: Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Madueke, Zubimendi, Eze, Rice, Martinelli. Gyökeres. Sporting CP: Rui Silva; Quaresma, Diomande, Inácio, Araújo; Catamo, Hjulmand, Trincão, Morita, Gonçalves; Suárez. Opstellingen Bayern München - Real Madrid Deze 22 spelers moeten het gaan doen bij Bayern München - Real Madrid: Bayern München: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Olise, Kimmich, Gnabry, Pavlovic, Díaz; Kane. Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Éder Militão, Rüdiger, Mendy; Bellingham, Valverde, Arda Güler; Brahim Díaz, Mbappé, Vinícius Júnior. Vooruitblik Een spannende avond in de Champions League, want welke twee clubs volgen Atlético Madrid en Paris Saint-Germain naar de halve finale van het toernooi? Bayern München en Arsenal hebben de beste papieren. De Duitsers wonnen het heenduel met 1-2 van Real Madrid, terwijl Arsenal met 0-1-zegevierde tegen Sporting. Welkom! Welkom in ons liveblog! Hier houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen van de wedstrijden Bayern München - Real Madrid en Arsenal - Sporting CP.