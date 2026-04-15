LIVE Champions League | Bayern en Arsenal in eigen huis op jacht naar halvefinaleplaats

15 april 2026, 19:00
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Vanavond worden de laatste twee halvefinalisten van de Champions League bekend. Bayern München en Arsenal lijken op voorhand de beste papieren te hebben om zich bij de laatste vier te scharen. De Duitse grootmacht hoopt in eigen huis de klus te klaren tegen recordwinnaar Real Madrid, dat in de heenwedstrijd in Bernabéu al met 1-2 werd verslagen. The Gunners waren op hun beurt vorige week in Lissabon met 0-1 te sterk voor Sporting CP en kunnen het karwei vanavond in het eigen Emirates Stadium afmaken. Om 21.00 uur gaat de bal rollen, in dit blog blijf je de komende uren live op de hoogte van alle ontwikkelingen bij de kwartfinales Bayern München - Real Madrid en Arsenal - Sporting CP.

LIVE Champions League: Bayern München - Real Madrid & Arsenal - Sporting CP

9m geleden

20:33

Timber nog altijd afwezig

Jurriën Timber is woensdagavond niet van de partij bij Arsenal. De verdediger kampt nog altijd met een blessure. Ook Riccardo Calafiori, Bukayo Saka en Martin Ødegaard moeten de return tegen Sporting missen bij The Gunners. 

27m geleden

20:15

Dean Huijsen gepasseerd

Opvallend is dat Real Madrid-trainer Alvaro Arbeloa kiest voor Eder Militao in het centrum. Dean Huijsen stond in het heenduel nog in de basis, maar verhuist dus naar de bank. 

28m geleden

20:14

De opstellingen van Arsenal en Sporting CP

De opstellingen van de andere kwartfinale tussen Arsenal en Sporting CP: 

Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Madueke, Zubimendi, Eze, Rice, Martinelli. Gyökeres.

Sporting CP: Rui Silva; Quaresma, Diomande, Inácio, Araújo; Catamo, Hjulmand, Trincão, Morita, Gonçalves; Suárez.

30m geleden

20:13

Opstellingen Bayern München - Real Madrid

Deze 22 spelers moeten het gaan doen bij Bayern München - Real Madrid:

Bayern München: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Olise, Kimmich, Gnabry, Pavlovic, Díaz; Kane.

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Éder Militão, Rüdiger, Mendy; Bellingham, Valverde, Arda Güler; Brahim Díaz, Mbappé, Vinícius Júnior.

31m geleden

20:11

Vooruitblik

Een spannende avond in de Champions League, want welke twee clubs volgen Atlético Madrid en Paris Saint-Germain naar de halve finale van het toernooi? Bayern München en Arsenal hebben de beste papieren. De Duitsers wonnen het heenduel met 1-2 van Real Madrid, terwijl Arsenal met 0-1-zegevierde tegen Sporting. 

34m geleden

20:08

Welkom!

Welkom in ons liveblog! Hier houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen van de wedstrijden Bayern München - Real Madrid en Arsenal - Sporting CP. 

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

