Live voetbal 6

Woest Barcelona meldt zich bij UEFA na eliminatie in Champions League

16 april 2026, 18:48
Frenkie de Jong en Gavi
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

FC Barcelona heeft bij de UEFA een officiële klacht ingediend over de arbitrage tijdens het tweeluik met Atlético Madrid in de kwartfinale van de Champions League. Ook uit voorzitter Joan Laporta publiekelijk zijn ongenoegen.

Volgens de club zijn er over beide wedstrijden meerdere beslissingen genomen die niet in lijn waren met de spelregels. Barcelona stelt dat de regels onjuist zijn toegepast en dat de VAR bij cruciale momenten onvoldoende heeft ingegrepen.

'Sportieve en financiële schade'

Artikel gaat verder onder video

De club benadrukt dat de 'opeenstapeling van deze fouten' directe invloed heeft gehad op het verloop van de duels én op de uiteindelijke uitkomst. Daardoor zou Barcelona zowel sportief als financieel schade hebben geleden.

"Met deze klacht herhaalt de club zijn eerdere verzoeken aan UEFA en biedt tegelijkertijd aan om samen te werken met de organisatie, met als doel het arbitragesysteem te verbeteren en te zorgen voor een strengere, eerlijkere en transparantere toepassing van de spelregels", zo klinkt het.

Ondanks een 1-2 zege in het Metropolitano strandde Barça in de kwartfinale tegen Atlético Madrid, na de eerdere 2-0 nederlaag in eigen huis. De uitschakeling kwam hard aan, maar volgens de clubleiding speelde er meer dan alleen voetbal.

Kritiek van Raphinha en Laporta

Aanvaller Raphinha sprak direct na afloop al van een 'beroving', Frenkie de Jong sprak van 'veel rare beslissingen in de eerste wedstrijd' en ook de voorzitter liet zich erover uit. “Alle respect voor Atlético, maar dat verandert niets aan de arbitrage. Die was ronduit beschamend”, stelde Laporta.

Voor de Barça-preses begon de frustratie al in het heenduel. “We kregen geen penalty na hands en een rode kaart die nooit gegeven had mogen worden. De scheidsrechter gaf eerst geel, maar de VAR greep in en maakte er rood van. Dat heeft onze kansen serieus geschaad."

Controverse in de return

Ook in de return zag Laporta een reeks beslissingen die volgens hem de doorslag gaven. De rode kaart voor Eric García, een afgekeurde treffer van Ferran Torres, een niet gegeven strafschop na een duel met Dani Olmo en een harde charge op Fermín López: de vermeende fouten stapelden zich op.

“Bij die rode kaart van Eric kon Koundé gewoon nog bij de bal. De scheidsrechter had al geel in zijn hand, maar opnieuw kwam de VAR ertussen”, aldus Laporta. “En Ferrans goal? Dat was gewoon een doelpunt. Dani Olmo had een penalty moeten krijgen en Fermín werd vol geraakt, zijn lip lag open. Niet eens een kaart. Onbegrijpelijk.”

Barcelona begon nog sterk in Madrid, met vroege treffers van Lamine Yamal en Torres die de hoop op een comeback deden opleven. Maar na rust kantelde het duel, zeker nadat Atlético via Ademola Lookman weer grip kreeg op het tweeluik. Met tien man — na de rode kaart voor García — bleek de opdracht uiteindelijk te zwaar.

Op Instagram gaat een compilatie rond van de beslissingen die uitvielen in het nadeel van Barcelona.

Heeft FC Barcelona een punt?

Laden...
98 stemmen

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Valentijn Driessen

Driessen ziet Slot in t-shirt bij interview: ‘Helemaal de weg kwijt, dit kan niet!’

  • do 9 april, 22:45
  • 9 apr. 22:45
  • 13
Bayern München

Weergaloze eerste helft, blunders én een late rode kaart: Bayern verslaat Real Madrid

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
  • 2
Wesley Sneijder Frenkie de Jong Barcelona

Wesley Sneijder stoort zich aan Frenkie de Jong en Barcelona: ‘Janken!’

  • Gisteren, 20:28
  • Gisteren, 20:28
  • 5
9 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.455 Reacties
1.039 Dagen lid
16.960 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het wordt een sport nu om te gaan klagen als je verlies is het in Europese verband of competitie verband

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Atlético - Barcelona

Atlético Madrid
1 - 2
Barcelona
Gespeeld op 14 apr. 2026
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 28 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
20
1
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2
2022/2023
Barcelona
33
2

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws