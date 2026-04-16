Woest Barcelona meldt zich bij UEFA na eliminatie in Champions League

FC Barcelona heeft bij de UEFA een officiële klacht ingediend over de arbitrage tijdens het tweeluik met Atlético Madrid in de kwartfinale van de Champions League. Ook uit voorzitter Joan Laporta publiekelijk zijn ongenoegen.

Volgens de club zijn er over beide wedstrijden meerdere beslissingen genomen die niet in lijn waren met de spelregels. Barcelona stelt dat de regels onjuist zijn toegepast en dat de VAR bij cruciale momenten onvoldoende heeft ingegrepen.

'Sportieve en financiële schade'

De club benadrukt dat de 'opeenstapeling van deze fouten' directe invloed heeft gehad op het verloop van de duels én op de uiteindelijke uitkomst. Daardoor zou Barcelona zowel sportief als financieel schade hebben geleden.

"Met deze klacht herhaalt de club zijn eerdere verzoeken aan UEFA en biedt tegelijkertijd aan om samen te werken met de organisatie, met als doel het arbitragesysteem te verbeteren en te zorgen voor een strengere, eerlijkere en transparantere toepassing van de spelregels", zo klinkt het.

Ondanks een 1-2 zege in het Metropolitano strandde Barça in de kwartfinale tegen Atlético Madrid, na de eerdere 2-0 nederlaag in eigen huis. De uitschakeling kwam hard aan, maar volgens de clubleiding speelde er meer dan alleen voetbal.

Kritiek van Raphinha en Laporta

Aanvaller Raphinha sprak direct na afloop al van een 'beroving', Frenkie de Jong sprak van 'veel rare beslissingen in de eerste wedstrijd' en ook de voorzitter liet zich erover uit. “Alle respect voor Atlético, maar dat verandert niets aan de arbitrage. Die was ronduit beschamend”, stelde Laporta.

Voor de Barça-preses begon de frustratie al in het heenduel. “We kregen geen penalty na hands en een rode kaart die nooit gegeven had mogen worden. De scheidsrechter gaf eerst geel, maar de VAR greep in en maakte er rood van. Dat heeft onze kansen serieus geschaad."

Controverse in de return

Ook in de return zag Laporta een reeks beslissingen die volgens hem de doorslag gaven. De rode kaart voor Eric García, een afgekeurde treffer van Ferran Torres, een niet gegeven strafschop na een duel met Dani Olmo en een harde charge op Fermín López: de vermeende fouten stapelden zich op.

“Bij die rode kaart van Eric kon Koundé gewoon nog bij de bal. De scheidsrechter had al geel in zijn hand, maar opnieuw kwam de VAR ertussen”, aldus Laporta. “En Ferrans goal? Dat was gewoon een doelpunt. Dani Olmo had een penalty moeten krijgen en Fermín werd vol geraakt, zijn lip lag open. Niet eens een kaart. Onbegrijpelijk.”

Barcelona begon nog sterk in Madrid, met vroege treffers van Lamine Yamal en Torres die de hoop op een comeback deden opleven. Maar na rust kantelde het duel, zeker nadat Atlético via Ademola Lookman weer grip kreeg op het tweeluik. Met tien man — na de rode kaart voor García — bleek de opdracht uiteindelijk te zwaar.

Op Instagram gaat een compilatie rond van de beslissingen die uitvielen in het nadeel van Barcelona.