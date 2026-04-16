(32) hangt zijn voetbalschoenen aan de wilgen. De viervoudig international van het Nederlands elftal, die momenteel onder contract staat bij het Georgische Iberia 1999, schrijft op Instagram dat 'de reis voorbij' is. Kongolo slaat een andere weg in en gaat aan de slag als spelersbegeleider.

Het besluit van Kongolo komt vrij onverwacht, want hij speelde een maand geleden nog voor Iberia tegen Dinamo Tbilisi (0-0). In de drie wedstrijden behoorde hij niet tot de wedstrijdselectie. De verdediger tekende in februari bij de club, nadat zijn contract bij NAC Breda in januari werd ontbonden.

Artikel gaat verder onder video

Voor Kongolo was Iberia de achtste werkgever in zijn voetballoopbaan. Eerder was hij actief bij Feyenoord, AS Monaco, Huddersfield Town, Fulham, Le Havre en Rapid Wien en dus NAC. Verreweg de meeste wedstrijden speelde hij voor Feyenoord: 138 stuks tussen 2012 en 2017. Met die club won hij de KNVB Beker (2016) en de Eredivisie (2017).

WK-deelname dankzij Louis van Gaal

Ook speelde Kongolo vier interlands voor Oranje; bondscoach Louis van Gaal liet hem debuteren en nam hem mee naar het WK 2014. Zijn enige opwachting tijdens het toernooi maakte hij in het derde groepsduel met Chili, als invaller.

Op Instagram deelt hij een fotoreeks als overzicht van zijn carrière. “Vandaag dringt het eindelijk echt tot me door: de reis is voorbij”, schrijft hij. “Allereerst wil ik God alle eer geven. Wat begon als een kinderdroom, groeide uit tot een van de mooiste avonturen van mijn leven – een carrière waarvoor ik alleen maar dankbaar kan zijn. Het spel heeft me zoveel geleerd, daar ben ik oprecht dankbaar voor.”

© Imago

"Die reis begon toen ik nog een jongen was, die probeerde door te breken bij de jeugdopleiding van Feyenoord en zijn plek wilde verdienen in de Nederlandse jeugdelftallen”, schrijft de Nederlands-Congolese stopper, die in Zwitserland werd geboren. “Ik weet nog goed wanneer het voor het eerst écht begon te voelen: in 2011, tijdens het EK Onder 17. We versloegen Duitsland in de finale en proefden voor het eerst van internationale glorie. Een jaar later, in 2012, maakte ik mijn profdebuut voor Feyenoord in de Eredivisie. Dat moment, die spanning in mijn lijf, zal ik nooit vergeten. Ik was 18 jaar en stond daar, op die witte lijn in De Kuip.”

“Twee jaar later, in mei 2014, debuteerde ik voor het Nederlands elftal tegen Ecuador. Die zomer volgde mijn eerste officiële oproep: ik werd opgenomen in de WK-selectie van 23 spelers. Ik heb die zomer enorm veel geleerd”, blikt hij terug. “Ik was pas 20 jaar en speelde mijn eerste WK, tussen de grootste namen in het voetbal. We kwamen nét tekort voor de finale en eindigden als derde. Het voelt alsof het gisteren was… vanaf dat moment wist ik: er is geen weg meer terug.”

Kampioenschap met Feyenoord

“In mijn laatste jaren bij Feyenoord wonnen we eerst de KNVB Beker (2015/16), gevolgd door het landskampioenschap (2016/17). Na dat succes maakte ik de overstap naar AS Monaco, waar ik mijn debuut maakte in de Champions League (2017/18)”, memoreert Kongolo. “Mijn reis ging verder bij een van de grootste clubs ter wereld. Een jaar later trok ik naar Engeland om in de Premier League te spelen bij Huddersfield Town (2018/19), waarna ik in 2020 de overstap maakte naar Fulham FC.”

“Vier jaar later, na verhuurperiodes bij Le Havre en Rapid Wien, keerde ik terug naar de Eredivisie. Daar ging een jongensdroom in vervulling: samen spelen met mijn jongere broer Rodney bij NAC Breda. Uiteindelijk sloot ik mijn carrière af bij FC Iberia in Georgië”, zo schrijft Kongolo. “Ik wil al mijn trainers bedanken bij de clubs waar ik heb gespeeld. Ook mijn teamgenoten door de jaren heen verdienen mijn dank. Mijn familie en vrienden en tot slot alle supporters die mij in verschillende fases van mijn carrière hebben gesteund: dank jullie wel.”

Kongolo wordt spelersbegeleider

Kongolo blijft actief in de voetballerij. Aan het Algemeen Dagblad vertelt hij een nieuwe richting in te slaan als spelersbegeleider.

"Het is mooi geweest”, verklaart hij zijn besluit om te stoppen. "Ik ben dankbaar voor de avonturen die ik heb beleefd en de prijzen die ik heb gepakt. Of ik er meer uit had kunnen halen? Misschien wel ja. Er zijn jaren geweest dat ik me teveel liet afleiden. Maar dat is iets waar ik jonge voetballers nu voor wil gaan behoeden.”

"Dankzij God heb ik beter leren omgaan met zware situaties. Tegelijk ben ik in al die jaren veel spelers tegengekomen die op jonge leeftijd al door depressies gaan. Ik wil nu met al mijn ervaring voetballers helpen mentale struggles te overwinnen.”