Real Madrid verdeeld: Pérez en adviseurs steggelen over Premier League-middenvelders

1 juni 2026, 10:31
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Real Madrid werkt achter de schermen intensief aan de versterking van het middenveld, zo melden bronnen aan TEAMtalk. De meningen bij de Spaanse grootmacht over de ideale kandidaat zijn verdeeld. President Florentino Pérez is een groot bewonderaar van Enzo Fernández en heeft al opdracht gegeven om een mogelijke transfer van de Chelsea-speler voor te bereiden. Invloedrijke adviseurs rondom het Madrileense bestuur proberen hem echter te overtuigen van Declan Rice, die zij momenteel als de beste allround middenvelder van Europa beschouwen. Naast dit tweetal staat ook Rodri nadrukkelijk op de verlanglijst in de Spaanse hoofdstad.

De interesse van Pérez in Fernández is niet verrassend, aangezien de Argentijnse international de afgelopen maanden heeft laten doorschemeren dat hij Stamford Bridge wil verlaten. De vertrekwens van de speler leidde onlangs zelfs tot een flinke vertrouwensbreuk in Londen. Fernández sprak zich tijdens een interlandperiode openlijk uit over een overstap naar de Spaanse hoofdstad, die volgens hem "vergelijkbaar is met Buenos Aires", zo klonk het. Deze uitspraken schoten in het verkeerde keelgat bij toenmalig Chelsea-trainer Liam Rosenior, die de vice-aanvoerder per direct uit de selectie zette. Hoewel de Zuid-Amerikaan nog een contract heeft tot medio 2032, lijkt een zomers vertrek hierdoor steeds aannemelijker.

Ondanks de duidelijke voorkeur van de clubpresident voor Fernández, klinkt de roep om Rice ook steeds luider in het Santiago Bernabéu. Volgens transfercorrespondent Graeme Bailey proberen adviseurs van Pérez duidelijk te maken dat de Engelsman absoluut op de radar moet staan. "Real wil een middenvelder, dat weten we, mogelijk zelfs twee", aldus de journalist. "Maar een naam die ik heb gehoord is Declan Rice". De controleur kende een uitstekend seizoen bij Arsenal, waarin in zowel de Premier League als de Champions League uitgroeide tot een van de meest invloedrijke spelers onder Mikel Arteta.

In Noord-Londen maakt de clubleiding zich vooralsnog weinig zorgen over de Madrileense belangstelling. De verwachting is dat de voormalig speler van West Ham United deze zomer een sleutelrol gaat vertolken op het WK voor de Engelse nationale ploeg van bondscoach Thomas Tuchel. Arsenal is inmiddels al een dialoog gestart over een verbetered contract en de verwachting is dat hij die op korte termijn tekent. "Ik heb begrepen dat het kamp van Rice vindt dat hij de bestbetaalde speler van Arsenal moet worden, en ik zie niet in hoe dat niet zou gebeuren", verklaart Bailey. De hernieuwde interesse vanuit Spanje zal de contractbesprekingen in het Emirates Stadium naar verwachting alleen maar versnellen.

Naast Fernández en Rice wordt ook de naam van Rodri veelvuldig genoemd als onderdeel van een renovatie van de as van De Koninklijke. Pérez, die zich momenteel opmaakt voor de naderende presidentsverkiezingen, houdt zijn definitieve keuze voorlopig tegen de borst om zijn positie niet te belasten. Wel beloofde de preses onlangs dat er nieuwe grote namen aangetrokken zullen worden. "De versterkingen zullen komen, zoals ze dat altijd doen", aldus de voorzitter.

Declan Rice

Arsenal
Leeftijd: 27 jaar (14 jan. 1999)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Arsenal
36
4
2024/2025
Arsenal
35
4
2023/2024
Arsenal
38
7
2022/2023
West Ham
37
4

