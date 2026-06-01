WK-selectie Mexico bekend: Ochoa gaat voor record, ook Giménez opgeroepen

Bondscoach Javier Aguirre heeft de definitieve WK-selectie van Mexico bekendgemaakt. De 26-koppige selectie voor het eindtoernooi, dat deels in eigen land, wordt gespeeld bevat enkele opvallende namen, met onder meer een recordaantal WK-deelnames voor en meerdere oud-Eredivisionisten.

De grootste blikvanger is zonder twijfel doelman Ochoa. De inmiddels 40-jarige sluitpost is opnieuw opgenomen in de selectie en maakt zich op voor zijn zesde WK. De ervaren keeper is al jarenlang een vaste waarde rondom het nationale team en kan in eigen land opnieuw geschiedenis schrijven met Mexico. Met zijn zesde deelname komende zomer vestigt hij samen met Cristiano Ronaldo en Lionel Messi het record voor de meeste deelnames aan een WK ooit.

Ook in de Eredivisie is er een bekend gezicht terug te vinden. AZ-verdediger Mateo Chávez behoort tot de WK-groep en krijgt daarmee een uitgelezen kans om zich op het hoogste podium te laten zien. Chávez speelde dit seizoen meer dan dertig wedstrijden voor de Alkmaarders en groeide daarin uit tot een vaste waarde.

Voorin is er plek voor Santiago Giménez van AC Milan. De oud-Feyenoorder kende een moeizaam seizoen in Italië, waarin blessures en een gebrek aan doelpunten zijn ritme verstoorden. Toch blijft de spits een belangrijke naam binnen de Mexicaanse selectie en krijgt hij van Aguirre het vertrouwen richting het WK.

Daarnaast zijn er meerdere spelers met een verleden in de Eredivisie geselecteerd. Zo behoort Edson Álvarez, inmiddels actief bij Fenerbahçe, opnieuw tot de kern. Ook Jorge Sánchez (ex-Ajax) is opgenomen in de selectie, waarmee de Eredivisie-invloed binnen het Mexicaanse elftal duidelijk zichtbaar blijft.

Mexico speelt op 11 juni de openingswedstrijd van het WK in het Estadio Azteca tegen Zuid-Afrika. Zuid-Korea en Tsjechië zijn de andere tegenstanders in de groepsfase. Voor het gastland ligt de druk hoog om in eigen land direct een sterke start te maken.

Selectie Mexico:

Keepers: Carlos Acevedo (Santos Laguna), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Raúl Rangel (Guadalajara)

Verdedigers: Jesús Gallardo (Toluca), César Montes (Lokomotiv Moskou), Israel Reyes (América), Jorge Sánchez (PAOK), Mateo Chávez (AZ), Johan Vásquez (Genoa)

Middenvelders: Edson Álvarez (Fenerbahçe), Luis Chávez (Dynamo Moskou), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Érik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Tijuana), Orbelín Pineda (AEK Athene), Luis Romo (Guadalajara), Obed Vargas (Atlético Madrid)

Aanvallers: Roberto Alvarado (Guadalajara), Armando González (Guadalajara), Santiago Giménez (AC Milan), Raúl Jiménez (Fulham), César Huerta (Anderlecht), Julián Quiñones (Al-Qadisiyah), Guillermo Martínez (UNAM), Alexis Vega (Toluca)