Arne Slot richt zich in emotionele brief tot Liverpool-fans

Arne Slot heeft in een open brief, gepubliceerd door de Liverpool Echo, afscheid genomen van de supporters van Liverpool. De oefenmeester laat weten dankbaar te zijn voor zijn tijd bij de Engelse topclub.

Liverpool nam zaterdag afscheid van Slot na een moeizaam seizoen, waarin het op de vijfde plaats in de Premier League eindigde. De Nederlander had na zijn vertrek alleen een korte reactie van twee zinnen gegeven die door Fabrizio Romano werd gedeeld, maar verder bleef het stil vanuit de trainer. Maandagochtend heeft de Liverpool Echo echter een open brief van Slot aan de supporters van Liverpool gedeeld.

“Als je onder dat bekende bordje in de tunnel van Anfield loopt, voel je een mix van emoties”, begint Slot zijn brief. “Verantwoordelijkheid, natuurlijk. Voor de grote geschiedenis van deze club. Verwachting. Om de nalatenschap dat Liverpool al 134 jaar een van de grootste clubs ter wereld is te eren. En vastberadenheid. Om te strijden. Om te winnen. Om succes naar het wereldwijd gelauwerde publiek op Anfield te brengen.”

Slot noemt het ‘meer dan speciaal’ dat die emoties zich binnen twaalf maanden zouden uiten in een Premier League-titel. “Het was niet alleen een prijs, maar een beloning voor het harde werk, de offers en de toegewijdheid van iedereen binnen de club. Het was nog betekenisvoller omdat jullie er waren om het met ons te vieren. Onze liedjes zingen en juichen voor de goals. De dag dat we de trofee in ontvangst namen, waren jullie daar. In de straten rondom het stadion, Anfield gevuld in anticipatie.”

“Doordat een groot deel daarvan jullie is ontnomen in 2020, hield ik continu in gedachten hoe belangrijk het was dat jullie hier onderdeel van uitmaakten”, doelt Slot op de vorige landstitel van Liverpool, toen de coronapandemie ervoor zorgde dat The Reds de titel in lege stadions veroverde. “Dat jullie met honderdduizenden de straten van Liverpool in trokken om de titel te vieren, verstrekte dat idee.” De Nederlander staat vervolgens kort stil bij de gebeurtenissen rondom de huldiging, waarbij een man met zijn auto op de menigte inreed. Hierbij moesten 27 mensen naar het ziekenhuis, maar er vielen geen doden. De politie noemde dit ‘een wonder’.

Enkele weken na het vieren van de landstitel kwam Diogo Jota, samen met zijn broer André Silva, om het leven bij een auto-ongeluk in Spanje. “Dat is onbeschrijfelijk”, blikt Slot terug. “Meer dan alles wil ik een teamgenoot, een vriend en een geweldig mens herinneren die duizenden mensen raakte elke keer als hij het befaamde shirt van deze club droeg. Het was een van de moeilijkste momenten die deze club heeft meegemaakt. De liefde, het medeleven en de steun van de Liverpool-familie was buitengewoon. Nu ik de club verlaat, moet ik zeggen dat de manier waarop jullie Diogo hebben geëerd en de daaropvolgende saamhorigheid mij altijd bij zal blijven.”

“De connectie die we delen gaat verder dan voetbal, dan Europese avonden onder de lichten van Anfield of het ‘You’ll Never Walk Alone’ gezongen door The Kop”, gaat Slot verder. “Jullie zorgden ervoor dat ik me vanaf het begin welkom voelde en hielpen me op weg. Dat zal ik koesteren.”

De trainer geeft dan aan dat het ook belangrijk is om mensen te bedanken. “De spelers die het shirt met trots droegen terwijl ze de club wereldwijd vertegenwoordigden. De staf – niet alleen die op het trainingscomplex, maar die achter de schermen. Of dit het onderhouden van het veld op Anfield of werken in de kantine op het trainingscomplex is. De clubleiding en eigenaars voor hun vertrouwen en leiding. De legendes die me steunden en me het belang van The Liverpool Way lieten zien. Het was een genot om met jullie allemaal te werken.”

Slot benadrukt dat de twintigste landstitel van Liverpool van iedereen is en ‘een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis’ van de club is. “Daar moeten we trots op zijn. Ik laat de club nu achter op een plek waar het thuishoort: onder Europa’s elite. Het veiligstellen van Champions League-voetbal was een belangrijke verantwoordelijkheid en een die ervoor zorgt dat Liverpool volgend seizoen en daarna op het hoogste niveau kan meestrijden”, aldus de vertrekkende trainer.

“Ik vertrek met vertrouwen in wat er komen gaat”, vervolgt hij. “De spelers die zo veel hebben gegeven voor de club. Die de waarden hoog hielden en aan zo veel onvergetelijke momenten hebben bijgedragen. Ze hebben een fundering gelegd die zal blijven bestaan. Tegelijkertijd komt er een nieuwe generatie aan, klaar om zijn eigen verhaal te schrijven en de verantwoordelijkheid te omarmen die bij het dragen van dit shirt komt kijken. Verandering is een onderdeel van voetbal, maar ik weet dat deze club de mensen trots zal blijven maken. Toen ik voor het eerst onder het bordje in de tunnel van Anfield stond, wist ik wat deze club eist. Ik vertrek in de wetenschap dat we hier continu naar hebben gestreefd. Arne.”