Japan neemt zeer opvallend besluit voor duel met Oranje: 'Dit is echt de beste keuze, schijnt'

Japan won zondag een oefenwedstrijd van IJsland (1-0) en dat was direct de generale repetitie voor de eerste WK-wedstrijd tegen Nederland. Bondscoach Hajime Moriyasu heeft na uitgebreid overleg met zijn technische staf besloten dat er geen andere vriendschappelijke wedstrijden meer worden gespeeld in de komende twee weken.

De nummer achttien van de FIFA-ranglijst sloot zondag de voorbereiding in eigen land af met een minimale overwinning op IJsland. Invaller Koki Ogawa maakte drie minuten voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd. Daarmee zit het Japanse programma in eigen land erop en richt de ploeg zich volledig op de start van het WK.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop van de wedstrijd lichtte Moriyasu een opvallende keuze toe. Japan zal na aankomst in Noord-Amerika geen oefenduels meer afwerken tegen andere landen. "De fysieke staf heeft op basis van eerdere voorbereidingen uitgelegd hoe we de spelers het beste in conditie kunnen krijgen richting het WK. Zij stelden voor om voldoende trainingsmomenten te creëren met de spelers van de Onder 19-selectie die als trainingspartners meegaan."

"Daarom hebben we besloten geen oefenwedstrijden meer te spelen. Ik heb meerdere keren gevraagd of dit echt de beste aanpak was voordat we die beslissing namen”, legt Moriyasu uit.

De Japanse selectie is sinds 25 mei in trainingskamp en vertrekt op 2 juni naar het Mexicaanse Monterrey voor een laatste voorbereidingsfase. Ook Daichi Kamada, die onlangs nog actief was in de finale van de Conference League met Crystal Palace, sluit zich vanaf dat moment aan bij de groep.

Op 8 juni reist Japan naar Nashville, waar het basiskamp voor het WK wordt ingericht. Japan opent het toernooi op 14 juni tegen Nederland. Vervolgens treft Samurai Blue op 20 juni Tunesië, waarna op 25 juni de groepsfase wordt afgesloten tegen Zweden.