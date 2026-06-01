Dévy Rigaux begint maandag officieel als nieuwe technisch directeur van Feyenoord. In een interview met Feyenoord ONE vertelt Rigaux veel gelijkenissen te zien met zijn vorige club, Club Brugge. Hij is blij om opnieuw te mogen werken bij een club die bekend staat om zijn fanatieke achterban.

Rigaux werkte al sinds 2009 bij Club Brugge: eerst als jeugdtrainer, daarna als technisch medewerker, teammanager, recruitment coördinator en sinds februari 2024 als technisch directeur. Hoewel hij nooit buiten Brugge werkte, heeft hij het Nederlandse voetbal ‘heel nauw’ gevolgd. “Feyenoord is een heel grote club, waardoor ik wel altijd zag dat er een heel grote connectie was tussen supporters en spelers, en dat er heel veel passie van uitging. Feyenoord heeft contact met mij gezocht en dat voelde meteen goed. Dus ik ben heel blij met deze stap."

De steun van de supporters is ‘cruciaal’ voor Rigaux. “Omdat ik natuurlijk kom van een club waar supporters heel dicht bij het verhaal stonden en heel veel positieve uitstraling hadden naar de club. En ik vind dat als je een synergie kunt creëren tussen supporters en spelers en staf, en met de club in het algemeen, dat dat je alleen maar versterkt. Dat geeft een bepaalde kracht en energie die spelers ook moet sturen naar betere prestaties.”

'Gelijkenissen tussen Feyenoord en Club Brugge'

“Ik heb het gevoel dat er vanaf het begin heel veel gelijkenissen waren tussen Club Brugge en Feyenoord. Het DNA van de club, het attractieve voetbal, de winnaarscultuur”, somt hij op. “En voor mij was dat iets wat heel erg speelde: dat Feyenoord echt nog grote stappen wil maken. Dat er natuurlijk een heel goede basis is vandaag, maar ook dat er samen gewerkt kan worden in teamverband. Dat je naar de jeugd gaat kijken om jongens te laten doorstromen. Dat er goede transfers moeten gebeuren in samenwerking met scouting. Al die facetten hebben bijgedragen aan het feit dat ik heel snel overtuigd raakte van deze stap."

"Het was het complete plaatje wat ervoor zorgde dat ik heel snel het gevoel had dat dit wel eens de perfecte stap zou kunnen zijn. Het was eerder lastig om te beslissen om Club Brugge te verlaten dan om te kiezen dat Feyenoord de eerste stap was”, geeft hij desgevraagd aan. In Feyenoord heb ik altijd een club gezien die ambitie uitstraalde om sportief succesvol te zijn. Dat er heel vaak hele goede spelersontwikkeling was, waar ook attractief voetbal werd gespeeld. En dat er een zeer, zeer grote achterban was die heel veel warmte uitstraalde naar de club toe."

Rigaux en de nieuwe algemeen directeur Robert Eenhoorn nemen samen het takenpakket over van Dennis te Kloese, die officieel per 1 juli vertrekt. "Ik heb in het verleden natuurlijk wel gesprekken gehad met Dennis”, zegt Rigaux. “Dat waren meestal zakelijke gesprekken over transfers. En ik ken een paar ex-Feyenoorders persoonlijk.”