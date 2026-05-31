Snacks scoren tijdens het WK: dit zijn de beste airfryers voor je voetbalavond

Het WK van 2026 komt razendsnel dichterbij, en voor veel voetbalfans draait een avondwedstrijd om meer dan alleen het spel. Want zodra Oranje speelt, wil je geen halfuur in de keuken staan terwijl de bal al rolt. Daar komt de airfryer om de hoek kijken: bitterballen, frietjes, kipnuggets en loempia's krokant op tafel, zonder gedoe en zonder een halve fles olie.

MediaMarkt speelt daar met de WK Deals op in, met tijdelijk scherp geprijsde keukenapparatuur naast de televisies en soundbars. Welke airfryer past bij jouw voetbalavond? Dat hangt vooral af van hoeveel mensen er meekijken. We zetten vijf sterke keuzes op een rij, van een compacte voor met z'n tweeën tot een XXL-model voor de hele vriendengroep.

Voor met z'n tweeën op de bank: Ninja Crispi

Kijk je de wedstrijd meestal met z'n tweeën, dan heb je geen kolossaal apparaat nodig. De Ninja Crispi is een compacte glazen airfryer waarbij je een lichte PowerPod van 1700 watt op een glazen schaal klikt. De grote schaal heeft een inhoud van 3,8 liter (er zit ook een kleinere van 1,4 liter bij), ruim genoeg voor een portie frietjes met wat snacks, en er past zelfs een hele kip van 1,2 kilo in. Doordat de schaal van glas is, kijk je tijdens de rust zo even of de bitterballen al goudbruin zijn. Handig extra: de schalen zijn PFAS-vrij en je zet ze na het bakken direct op tafel.

Twee snacks tegelijk, zonder breed aanrecht: Ninja Double Stack

Niets is vervelender dan de frietjes klaar hebben terwijl de bitterballen nog twintig minuten nodig hebben. De Ninja SL300EU Double Stack lost dat op met twee lades die boven elkaar zitten in plaats van naast elkaar, zodat je 7,6 liter capaciteit kwijt kunt zonder je halve aanrecht op te offeren. Elke lade van 3,8 liter heeft een eigen warmtebron, en dankzij de Sync-functie zijn beide gerechten op hetzelfde moment klaar, elk op hun eigen tijd en temperatuur. Voor een drukke voetbalavond met wisselende snacks is dat precies wat je wilt.

Voor de hele vriendengroep: Cosori DualBlaze TwinFry XXL

Komt de hele ploeg kijken, dan mag het wat groter. De Cosori DualBlaze TwinFry XXL biedt 10 liter die je als één grote ruimte gebruikt of met een tussenschot opdeelt in twee zones van 5 liter. Daardoor maak je net zo makkelijk een flinke lading frietjes of een hele kip klaar als twee aparte snacks tegelijk. Met vier verwarmingselementen verdeelt het apparaat de hitte gelijkmatig, zodat alles even krokant wordt. Dit is het model voor wie tijdens een toernooi standaard een vol huis heeft en niet in ronde na ronde wil staan bakken.

Ook even grillen: Tefal Dual Easy Fry & Grill XXL

Wil je naast snacks ook een burger of een stuk kip grillen, dan is de Tefal EY905D Dual Easy Fry & Grill XXL een veelzijdige keuze. De airfryer combineert een dual zone met een grillfunctie en heeft in totaal 8,3 liter aan inhoud, verdeeld over een XXL-mand van 5,2 liter en een gewone mand van 3,1 liter. Met acht automatische programma's voor onder meer friet, groente, vis en kip zet je zo een complete hapjestafel neer, zonder dat de oven of de frituur er nog aan te pas hoeft te komen.

De betaalbare instapper: Bourgini Slim Fit

Heb je weinig kastruimte of zoek je gewoon iets simpels voor af en toe een bak snacks, dan is de Bourgini Slim Fit Health Fryer een prettige instapper. Het slanke, compacte ontwerp neemt weinig plek in op het aanrecht, de antiaanbaklaag is PFAS-vrij en het apparaat doet werk stil. Geen toeters en bellen, wel precies genoeg voor een knapperige portie tijdens de wedstrijd, tegen een vriendelijke prijs.

En vergeet je beeld en geluid niet

Een goede airfryer zorgt voor de snacks, maar de wedstrijd zelf wil je natuurlijk ook goed binnenkrijgen. Naast de keukenapparatuur vallen ook televisies, soundbars en speakers onder de WK Deals, dus dit is een mooi moment om in één keer je hele voetbalavond op orde te brengen: krokante hapjes, scherp beeld en vol geluid in de woonkamer.

