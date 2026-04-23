Ajax zal zijn wedstrijden bij een eventuele deelname aan de play-offs spelen in het Kras Stadion in Volendam, zo weet De Telegraaf. De Johan Cruijff ArenA is in de periode dat de play-offs op het programma staat namelijk in gebruik voor een concertenreeks van Harry Styles.

Ajax staat momenteel vijfde in de Eredivisie. Doordat AZ afgelopen weekend de KNVB Beker won ten koste van NEC, zal de ploeg die vijfde eindigt play-offs moeten spelen in een poging om Europees voetbal te behalen. De kans is aanwezig dat de ploeg van Óscar García op die plek eindigt, wat al direct een probleem opleverde.

Bij deelname aan de play-offs kan Ajax zijn wedstrijden namelijk niet in de Johan Cruijff ArenA spelen. In mei zal Harry Styles namelijk tien concerten geven in het stadion in Amsterdam, waardoor Ajax geen toegang heeft tot de thuishaven. Als de hoofdstedelingen de play-offs ontlopen, is er geen sprake van een probleem. De clubleiding baalt dat het stadion bezet is, maar zou wel begrip hebben voor de keuze van de stadiondirectie om het stadion te verhuren.

De afgelopen weken werd er veel gesproken over een mogelijke oplossing voor Ajax, waarbij het Asito Stadion van Heracles Almelo en het Kras Stadion van FC Volendam als opties naar voren kwamen. Inmiddels is duidelijk dat de lokale driehoek van Edam-Volendam goedkeuring heeft gegeven om Ajax te ontvangen als het in de play-offs moet spelen en hebben de Amsterdammers de KNVB geïnformeerd dat het in dat geval in het stadion van FC Volendam zal spelen.