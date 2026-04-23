Ajax wijkt bij play-offdeelname uit naar Volendam

23 april 2026, 12:54   Bijgewerkt: 13:08
Óscar García in de Johan Cruijff Arena
Foto: © Imago/realtimes
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Ajax zal zijn wedstrijden bij een eventuele deelname aan de play-offs spelen in het Kras Stadion in Volendam, zo weet De Telegraaf. De Johan Cruijff ArenA is in de periode dat de play-offs op het programma staat namelijk in gebruik voor een concertenreeks van Harry Styles.

Ajax staat momenteel vijfde in de Eredivisie. Doordat AZ afgelopen weekend de KNVB Beker won ten koste van NEC, zal de ploeg die vijfde eindigt play-offs moeten spelen in een poging om Europees voetbal te behalen. De kans is aanwezig dat de ploeg van Óscar García op die plek eindigt, wat al direct een probleem opleverde.

Bij deelname aan de play-offs kan Ajax zijn wedstrijden namelijk niet in de Johan Cruijff ArenA spelen. In mei zal Harry Styles namelijk tien concerten geven in het stadion in Amsterdam, waardoor Ajax geen toegang heeft tot de thuishaven. Als de hoofdstedelingen de play-offs ontlopen, is er geen sprake van een probleem. De clubleiding baalt dat het stadion bezet is, maar zou wel begrip hebben voor de keuze van de stadiondirectie om het stadion te verhuren.

De afgelopen weken werd er veel gesproken over een mogelijke oplossing voor Ajax, waarbij het Asito Stadion van Heracles Almelo en het Kras Stadion van FC Volendam als opties naar voren kwamen. Inmiddels is duidelijk dat de lokale driehoek van Edam-Volendam goedkeuring heeft gegeven om Ajax te ontvangen als het in de play-offs moet spelen en hebben de Amsterdammers de KNVB geïnformeerd dat het in dat geval in het stadion van FC Volendam zal spelen.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.844 Reacties
1.304 Dagen lid
19.626 Likes
Kramer
Is het raar als ik denk dat wij nog 2 of 3 kunnen worden na dit weekend? Feyenoord verliest van Groningen en Twente NEC spelen gelijk..

GabrielleX01
653 Reacties
1.302 Dagen lid
5.013 Likes
GabrielleX01
Ja, want Ajax is instabiel.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.980 Reacties
1.111 Dagen lid
18.813 Likes
Klantenservice
@Kramer Ik denk zeker dat ze nog meer spanning kunnen brengen aan de strijd om plek 2 en 3. Een gelijkspel tussen Twente en Nec zou zomaar kunnen, en Feyenoord heeft veel moeite om de punten bij elkaar te krijgen. Al heeft Ajax daar ook wat moeite mee natuurlijk. Maar het zou zomaar mogelijk kunnen zijn. Na komend weekend staan er nog wel een aantal lastige maar bepalende wedstrijden op het programma voor Ajax, Feyenoord en Twente. Spannend is het sowieso.

dilima1966
3.471 Reacties
1.046 Dagen lid
16.994 Likes
dilima1966
Ajax gaat geen tweede of derde worden 5 of 6 zal het worden Ze gaan ook de playoff niet halen voor Europees voetbal

Voetbalfanaat
576 Reacties
1.244 Dagen lid
2.998 Likes
Voetbalfanaat
Gezien het programma wat Ajax heeft denk ik dat tweede of derde worden een vrij moeilijke opgave zal zijn met tegenstanders als PSV, Utrecht en Heerenveen in de laatste drie wedstrijden. Dat het tot het einde spannend zal blijven is zeker waarbij ook weer geldt dat niets onmogelijk is omdat ik verwacht dat de andere ploegen ook nog wel steken zullen laten vallen.

CG
3.382 Reacties
1.003 Dagen lid
13.843 Likes
CG
Ajax kan ieder geval nog 3e worden. Nu afwachten!!

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
30
7
48
7
Utrecht
30
13
44

