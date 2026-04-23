Tomiyasu speelt liever niet als vleugelverdediger

23 april 2026, 13:42
Takehiro Tomiyasu van Ajax
Foto: © Imago/Realtimes
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Takehiro Tomiyasu werd in december door Ajax naar Nederland gehaald als versterking op de backposities. Als het aan de Japanner ligt, speelt hij echter in het centrum, zo laat hij weten aan Ajax Life. Of hij volgend seizoen ook nog in Amsterdam speelt, durft hij niet te zeggen.

Na lang blessureleed tekende Tomiyasu afgelopen december een contract tot het einde van het seizoen bij Ajax. De rechtspoot kan op alle posities in de verdediging uit de voeten, maar werd vooral gehaald als versterking op de flanken. Zijn avontuur in de Johan Cruijff ArenA werd echter nog niet wat hij ervan hoopte: twee basisplaatsen en vijf invalbeurten. In de laatste wedstrijd, tegen Heracles Almelo (0-3), pakte hij bovendien een rode kaart, waardoor hij een duel is geschorst.

Waar de verdediger dus vooral als back is gehaald, is dat niet zijn favoriete positie. “In een centrale rol voel ik mij prettiger”, aldus Tomiyasu. “Dat is de positie waarop ik mij als speler het meest ontwikkelde.” Ook bij de nationale ploeg speelt hij vooral in het centrum. “Hier zien ze mij liever op de vleugel. Uiteindelijk is de beste positie voor een voetballer op het veld, dus dan accepteer ik dat.” Ook in zijn tijd bij Arsenal werd Tomiyasu door de hele achterhoede heen opgesteld. “Links of rechts is voor mij geen probleem.”

Het contract van Tomiyasu bij Ajax loopt komende zomer alweer af en Ajax Life schrijft dat de verwachting is dat een verlenging niet haalbaar is. “Ik hoop dat iedereen snapt dat ik daar in deze fase nog niets over kan zeggen”, laat de verdediger daarover weten. “Ik wil me richten op de laatste weken van dit seizoen. Nog belangrijk zijn voor Ajax. Mijn familie, vrienden en de supporters gelukkig maken. Voor die mensen speel ik, want mijn leven als profvoetballer is niet alleen van mij.”

Takehiro Tomiyasu

Takehiro Tomiyasu
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 27 jaar (5 nov. 1998)
Positie: V (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
7
0
2024/2025
Arsenal
1
0
2023/2024
Arsenal
22
2
2022/2023
Arsenal
1
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
30
7
48
7
Utrecht
30
13
44

