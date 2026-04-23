had afgelopen winter kunnen vertrekken bij Ajax. De spits had serieuze aanbiedingen op zak van clubs als Juventus en Benfica, zo weet Voetbal International. Jordi Cruijff liet Weghorst echter weten dat hij niet mocht vertrekken.

Weghorst staat voor een transfervrij vertrek uit de Johan Cruijff ArenA. De spits kwam in de zomer van 2024 over van Burnley en tekende een contract voor twee seizoenen. Die verbintenis loopt na het huidige seizoen ten einde en het lijkt er niet op dat Weghorst gaat verlengen bij Ajax. De Oranje-international werd de afgelopen periode al gelinkt aan onder meer FC Twente, Benfica en Schalke 04, maar laatstgenoemde club zou geen optie zijn.

Ajax had echter ook geld kunnen verdienen aan Weghorst, zo stelt VI. Volgens het weekblad had de aanvaller in januari namelijk ‘serieuze aanbiedingen’ op zak van Europese topclubs, waarbij Juventus en Benfica als voorbeelden worden genoemd. Hoewel Cruijff nog niet officieel was begonnen als technisch directeur, had hij wel al invloed op het transferbeleid. De huidige beleidsbepaler liet destijds aan Weghorst weten dat hij ‘absoluut niet’ weg mocht.

Zodra Weghorst vertrekt, zit Ajax in de punt van de aanval met een probleem. Kasper Dolberg is namelijk hopeloos uit vorm en scoorde dit kalenderjaar pas een keer. “De vraag is of Dolberg met vijf goals in 25 officiële wedstrijden genoeg heeft laten zien om volgend seizoen de nummer 9 van Ajax te zijn”, klinkt het. Een nieuwe trainer kan wel uitkomst bieden voor de Deen. “Als de Amsterdammers dan weer wat meer kunnen domineren, zal hij ongetwijfeld beter tot zijn recht komen. Maar in de laatste uren van de zomerse transferwindow nog ruim tien miljoen euro plus een stevig salaris neerleggen voor de inmiddels 28-jarige en blessuregevoelige Dolberg, is één van de vele beslissingen van Ajax die niet goed zijn uitgepakt.”